Στην Σαλαμιού της Πάφου το φεστιβάλ κινηματογράφου

H 24η έκδοση του Διεθνούς Φεστιβάλ Αnimation Κύπρου Όψεις του Κόσμου για ακόμη μια χρονιά φιλοξενείται στην Σαλαμιού. Το φεστιβάλ ξεκίνησε χθες Παρασκευή.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές το φεστιβάλ αποτελεί έναν από τους μακροβιότερους θεσμούς για την τέχνη του Animation στην Νότια Ευρώπη και φιλοξενεί κάθε χρόνο στην Κυπριακή ύπαιθρο, σε πρώτη Παγκύπρια προβολή, διακεκριμένες ταινίες, πολλές από τις οποίες έχουν προβληθεί και βραβευθεί στα σημαντικότερα φεστιβάλ του κόσμου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, δυναμική είναι και η παρουσία κυπριακών παραγωγών, εκθέσεων, εργαστηρίων, μουσικών συναυλιών και δράσεων για όλες τις ηλικίες. Το Animafest Cyprus αποτελεί πλέον σταθερό σημείο συνάντησης της παγκόσμιας κοινότητας του animation με το κοινό της Κύπρου.

Από φέτος το φεστιβάλ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Animation “FAN” (Festival Animation Network), το οποίο συν-χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Creative Europe MEDIA της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Το δίκτυο ενώνει πέντε Ευρωπαϊκά Φεστιβάλ δημιουργώντας έναν ενιαίο ευρωπαϊκό άξονα από τον Ατλαντικό μέχρι τη Μεσόγειο.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Γιώργος Τσαγγάρης επέλεξε 33 ταινίες από 18 χώρες στο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα, ανάμεσα σε περισσότερες από 700 υποβολές από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Στο φετινό πρόγραμμα έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν 5 ταινίες στο Εθνικό Διαγωνιστικό και 10 ταινίες στο εκτός διαγωνιστικού Κυπριακό Πανόραμα.

Οι επισκέπτες του φεστιβάλ είχαν την ευκαιρία σήμερα Σάββατο 9 Αυγούστου, μεταξύ 11:00-13:00 να επισκεφθούν το Περιβαλλοντικό Κέντρο στην Σαλαμιού και να δοκιμάσουν διάφορες χειροποίητες τεχνικές της τέχνης του animation.

Στον χώρο βρίσκονται επαγγελματίες animators και εκπαιδευτές για να καθοδηγούν τους επισκέπτες. Το φετινό μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 εξαιρετικές συναυλίες από Κύπριους δημιουργούς.