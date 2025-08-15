Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κόσμος

Ο Τραμπ δηλώνει ότι θα αφήσει την Ουκρανία να αποφασίσει για ανταλλαγές εδαφών με Ρωσία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Υψηλό διακύβευμα!!!», έγραψε με κεφαλαία γράμματα στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αφήσει την Ουκρανία να αποφασίσει αν θα μπει σε συζητήσεις για ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία.

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του αμερικανικού προεδρικού αεροσκάφους (Air Force One) στην πορεία του για την Αλάσκα όπου θα έχει σύνοδο κορυφής σε λίγες ώρες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Υψηλό διακύβευμα!!!», έγραψε με κεφαλαία γράμματα στο Truth Social, κατά την αναχώρησή του λίγο νωρίτερα για την περίπου επτάωρη πτήση προς το Άνκορατζ, τόπο διεξαγωγής της συνόδου, που μπορεί να σφραγίσει την τύχη της κατεστραμμένης από τον πόλεμο Ουκρανίας.

KYΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Tags

ΚΟΣΜΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited