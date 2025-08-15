Ανοδική τάση στα χρηματιστήρια ενόψει της συνόδου κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας

Οι χρηματιστηριακές αγορές σημείωσαν κυρίως άνοδο την Παρασκευή, με όλα τα βλέμματα στραμμένα σε μια ιστορική σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας, που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντιμίρ Πούτιν συναντώνται στην Αλάσκα αργότερα μέσα στην ημέρα.

Αφού τα κύρια χρηματιστήρια της Ασίας έκλεισαν ως επί το πλείστον με άνοδο, οι ευρωπαϊκές αγορές «κέρδισαν έδαφος», σημείωσε ο Τζόσουα Μαχόνι, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην Scope Markets, καθώς η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν αύξησε τις ελπίδες για ένα «πιθανό τέλος του πολέμου».

Ο Πούτιν θα βρεθεί σε δυτικό έδαφος για πρώτη φορά από τότε που διέταξε την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Κάθε λέξη και χειρονομία θα παρακολουθείται στενά από τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος δεν συμπεριλήφθηκε και αρνήθηκε δημόσια την πίεση του Τραμπ να παραδώσει εδάφη που κατέλαβε η Ρωσία.

«Σε γενικές γραμμές, οι αγορές φάνηκαν με αισιόδοξη διάθεση», δήλωσε ο διευθυντής επενδύσεων Russ Mould. «Οι τιμές του πετρελαίου ήταν κάπως ασταθείς ενόψει της συνόδου κορυφής, καθώς οι έμποροι προσπαθούν να καταλάβουν εάν οι ρωσικές εξαγωγές προς τις δυτικές χώρες ενδέχεται να ξαναρχίσουν».

Στο Τόκιο, ο κύριος δείκτης μετοχών συνέχισε την ανοδική του πορεία μετά τα στοιχεία ανάπτυξης της Ιαπωνίας, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

Τα αδύναμα οικονομικά στοιχεία της Κίνας οδήγησαν σε ανάμεικτες επιδόσεις για τις κινεζικές μετοχές.

Η Wall Street έκλεισε με μικρές διακυμάνσεις την Πέμπτη, καθώς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ μείωσαν την αισιοδοξία για τη μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα.

ΚΥΠΕ