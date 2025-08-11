Ο Δ. Πάφου συμβάλλει στην προστασία των ευάλωτων δημοτών του από τον καύσωνα

Ο Δήμος Πάφου, στο πλαίσιο της κοινωνικής του ευθύνης και με στόχο την προστασία της υγείας των πολιτών από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που πλήττουν τη χώρα και την πόλη μας, ανακοινώνει ότι από αύριο Τρίτη 12 Αυγούστου έως την Πέμπτη 14 Αυγούστου, θα διαθέσει τον κλιματιζόμενο Πολυχώρο Πολιτισμού "Παλιά Ηλεκτρική" για την εξυπηρέτηση και φιλοξενία πολιτών, ιδιαίτερα ηλικιωμένων και άλλων ευάλωτων ομάδων.

Ο χώρος θα λειτουργεί καθημερινά, κατά τις ώρες αιχμής 12.00 μεσημέρι - 6.00 μ.μ. και θα παρέχεται δωρεάν νερό στους επισκέπτες.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη στήριξη της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής συνοχής, ειδικά σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων.