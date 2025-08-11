Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Newsroom

Ο Δ. Πάφου συμβάλλει στην προστασία των ευάλωτων δημοτών του από τον καύσωνα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Ο Δήμος Πάφου, στο πλαίσιο της κοινωνικής του ευθύνης και με στόχο την προστασία της υγείας των πολιτών από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που πλήττουν τη χώρα και την πόλη μας, ανακοινώνει ότι από αύριο Τρίτη 12 Αυγούστου έως την Πέμπτη 14 Αυγούστου, θα διαθέσει τον κλιματιζόμενο Πολυχώρο Πολιτισμού "Παλιά Ηλεκτρική" για την εξυπηρέτηση και φιλοξενία πολιτών, ιδιαίτερα ηλικιωμένων και άλλων ευάλωτων ομάδων.

Ο χώρος θα λειτουργεί καθημερινά, κατά τις ώρες αιχμής 12.00 μεσημέρι - 6.00 μ.μ. και θα παρέχεται δωρεάν νερό στους επισκέπτες.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη στήριξη της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής συνοχής, ειδικά σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited