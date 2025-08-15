Ξεκίνησαν στην Κίνα οι πρώτοι Παγκόσμιοι αγώνες ανθρωποειδών ρομπότ

Ξεκίνησαν σήμερα (15/8) στην Κίνα οι τριήμεροι Παγκόσμιοι αγώνες ανθρωποειδών ρομπότ, επιδιώκοντας να παρουσιάσουν τις προόδους στην τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική.

Η πρώτη παγκόσμια διοργάνωση που περιλαμβάνει ρομπότ που μοιάζουν με ανθρώπους, στην οποία συμμετέχουν περισσότερα από 500 ρομπότ σε 280 ομάδες από 16 χώρες λαμβάνουν χώρα στο Εθνικό Οβάλ Πατινάζ Ταχύτητας της κινεζικής πρωτεύουσας, που κατασκευάστηκε ειδικά για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022.

Τα ρομπότ αγωνίστηκαν σε αθλήματα όπως ο στίβος, μπάσκετ, πινγκ πονγκ αλλά και κουνγκ φου.

Οι ομάδες προέρχονταν από χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Γερμανία και η Βραζιλία, με 192 να εκπροσωπούν πανεπιστήμια και 88 ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως η κινεζική Unitree και η Fourier Intelligence. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες χρησιμοποίησαν ρομπότ από Κινέζους κατασκευαστές όπως η Booster Robotics.

Στους αγώνες ρομπότ στο Πεκίνο, οι οποίοι έχουν εισιτήριο από 128 έως 580 γιουάν (11,84-69,16 ευρώ), ανθρωποειδή συγκρούστηκαν μεταξύ τους και ανατράπηκαν επανειλημμένα κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικών αγώνων, ενώ άλλα κατέρρευσαν στη μέση του σπριντ κατά τη διάρκεια αγώνων τρεξίματος.

Κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, τέσσερα ρομπότ συγκρούστηκαν μεταξύ τους και έπεσαν, ενώ στο αγώνισμα των 1500 μέτρων, ένα ρομπότ κατέρρευσε ξαφνικά ενώ έτρεχε με πλήρη ταχύτητα.

Η Κίνα επενδύει δισεκατομμύρια δολάρια σε ανθρωποειδή και ρομποτική. Τους τελευταίους μήνες έχει διοργανώσει μια σειρά από υψηλού προφίλ εκδηλώσεις ρομποτικής, συμπεριλαμβανομένου αυτού που αποκάλεσε τον πρώτο Μαραθώνιο ανθρωποειδών ρομπότ στον κόσμο στο Πεκίνο, ένα συνέδριο ρομπότ και το άνοιγμα καταστημάτων λιανικής πώλησης αφιερωμένων σε ανθρωποειδή ρομπότ.

