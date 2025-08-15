Φωτιά σε είδη επίπλωσης προκάλεσε ζημιές σε πολυκατοικία στη Λεμεσό

Φωτιά που ξέσπασε σε είδη επίπλωσης στην είσοδο υπόγειου χώρου στάθμευσης, προκάλεσε ζημιές σε πολυκατοικία στη Λεμεσό το απόγευμα της Πέμπτης. Σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, η Πυροσβεστική έσπευσε για την κατάσβεση της φωτιάς στις 14:00 στις 14 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι τρία πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς σταθμούς Λεμεσού ανταποκρίθηκαν για την πυρκαγιά σε είσοδο υπόγειου χώρου στάθμευσης στη Λεμεσό, η οποία εκδηλώθηκε σε χαλιά, έπιπλα κήπου, πιθάρια, γλάστρες που βρίσκονταν σε ράμπα πολυκατοικίας, όπου τοποθετήθηκαν από κατάστημα το οποίο έχει τη διαχείριση του ισόγειου χώρου πολυκατοικίας.

Από την πυρκαγιά τα χαλιά και έπιπλα κήπου έπαθαν εκτεταμένες ζημιές, ενώ ζημιές υπέστη και η πολυκατοικία εξωτερικά. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς τα μέλη της Πυροσβεστικής χρησιμοποίησαν σωλήνες νερού και αναπνευστικές συσκευές. Τα αίτια την πυρκαγιάς διερευνώνται.

Εξάλλου, επίσης στη Λεμεσό, στη 1:45 τα χαράματα της Παρασκευής, δυνάμεις της Πυροσβεστικής ανταποκρίθηκαν για πυρκαγιά σε ιδιωτικό όχημα το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στον Κάψαλο Λεμεσού. Σύμφωνα με τον κ. Κεττή, από την πυρκαγιά το όχημα έπαθε αρκετές ζημιές, αν και η φωτιά κατασβήστηκε πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής από τον ιδιοκτήτη με τη χρήση λάστιχου νερού. Από την πλευρά της η Πυροσβεστική προχώρησε σε τελική κατάσβεση και επιθεώρηση, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν αργότερα σήμερα.

Ζημιές υπέστη από φωτιά και όχημα στη Λευκωσία το απόγευμα της Πέμπτης, όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής. Αναφέρει ότι στις 16:07 ανταποκρίθηκαν οι πυροσβεστικοί σταθμοί Λευκωσίας με τρία πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε ιδιωτικό όχημα σταθμευμένο σε παρακείμενο χώρο απέναντι από την οικία του ιδιοκτήτη στο Καϊμακλί. Από την πυρκαγιά, η οποία φαίνεται να ξεκίνησε από ξηρά χόρτα τα οποία μετάφεραν την πυρκαγιά στο όχημα, έπαθε ζημιά στο πίσω μέρος του οχήματος.

Σημειώνεται ότι συνολικά κατά το τελευταίο 24ώρο η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 42 περιστατικά, 21 πυρκαγιές και 21 ειδικές εξυπηρετήσεις.

ΚΥΠΕ