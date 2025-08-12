Εγκρίθηκε το αίτημα του Κ.Σ. Κ.Πύργου Τηλλυρίας για αναστήλωση – αναπαλαίωση των παλαιών αποθηκών της κοινότητας

Προχωρούν οι διαδικασίες για την αναστήλωση αναπαλαίωση των παλαιών αποθηκών της κοινότητας του Κάτω Πύργου Τηλλυρίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο του συμπλέγματος κοινοτήτων Τηλλυρίας και πρόεδρου του Κ.Σ. Κάτω Πύργου Νίκου Κλεάνθους.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κλεάνθους αναφέρει πως σε χθεσινή του επικοινωνία που είχε με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου τον πληροφόρησε ότι έχει εγκριθεί το αίτημα τους για αναστήλωση- αναπαλαίωση των παλαιών αποθηκών της κοινότητας.

Προς τον σκοπό αυτό , είπε θα τους παραχωρηθεί το ποσό €1,300,000.00 , ενώ η υλοποίηση του έργου αναμένεται να αρχίσει από τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Ο κ. Κλεάνθους ανέφερε πως η κοινοτική αρχή, στοχεύει στην αξιοποίηση των δύο χώρων για την δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου για την διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων και για την δημιουργία καφεστιατορίου.

Ο κ. Κλεάνθους ευχαρίστησε τον Έπαρχο Λευκωσίας για τη συμβολή του στην έναρξη διαδικασιών , τον κ. Υπουργό Εσωτερικών αλλά και την κυβέρνηση για την έγκριση και παραχώρηση του ποσού.

Πρόσθεσε τέλος, πως η αναστήλωση των αποθηκών θα αποτελέσει πραγματικό στολίδι για την κοινότητα τους.