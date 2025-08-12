Προστατεύθηκαν κατοικίες από φωτιά στην Τάλα, τελικές κατασβέσεις

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες γύρω στις 06:30 το πρωί της Τρίτης σε περιοχή της κοινότητας Τάλας.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην Πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου Ανδρέα Κεττή η φωτιά κατέκαψε ξηρά χόρτα σε πλαγιά του βουνού κοντά σε κατοικίες.

Για την κατάσβεση της ανταποκρίθηκαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα από πυροσβεστικούς σταθμούς της πόλης και επαρχίας Πάφου και έγιναν ρίψεις από δύο πτητικά μέσα για προστασία κατοικιών.

Οι κατοικίες προσθέτει ο κ. Κεττής προστατεύτηκαν και δεν υφίσταται κίνδυνος. Οι ομάδες πυρόσβεσης σημείωσε, επιχειρούν για πλήρη έλεγχο της φωτιάς.

Τα αίτια της πρόκλησης της διερευνώνται.