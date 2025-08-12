Θεατρική παράσταση «Να θκιώξουμε τους χαμολιούς» – Μια βραδιά γέλιου και μηνυμάτων στην Π. Χρυσοχούς

Με ιδιαίτερη επιτυχία και στην παρουσία πλήθους θεατών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας, στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου του Δ. Πόλης Χρυσοχούς , η θεατρική παράσταση/κωμωδία «Να θκιώξουμε τους χαμολιούς», σε σκηνοθεσία Κώστα Βήχα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου οι εξαιρετικοί ηθοποιοί Γιώργος Ζένιος, Κώστας Βήχας, Πέτρος Φιλίππου, Ξένια Κατσουνωτού και Θεοδώρα Βήχα χάρισαν στο κοινό μια αξέχαστη εμπειρία γεμάτη γέλιο, ζωντάνια και συγκίνηση.

Η παράσταση, πέραν από την ψυχαγωγική της διάσταση, μετέφερε ουσιαστικά κοινωνικά μηνύματα, συνδυάζοντας το χιούμορ με τον προβληματισμό.

Ο Δήμος εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στους συντελεστές και τους ηθοποιούς για την προσφορά τους, καθώς και σε όλους τους πολίτες που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, συμβάλλοντας στην επιτυχία της.