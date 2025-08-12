Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Newsroom

Θεατρική παράσταση «Να θκιώξουμε τους χαμολιούς» – Μια βραδιά γέλιου και μηνυμάτων στην Π. Χρυσοχούς

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Με ιδιαίτερη επιτυχία και στην παρουσία πλήθους θεατών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας, στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου του Δ. Πόλης Χρυσοχούς , η θεατρική παράσταση/κωμωδία «Να θκιώξουμε τους χαμολιούς», σε σκηνοθεσία Κώστα Βήχα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου οι εξαιρετικοί ηθοποιοί Γιώργος Ζένιος, Κώστας Βήχας, Πέτρος Φιλίππου, Ξένια Κατσουνωτού και Θεοδώρα Βήχα χάρισαν στο κοινό μια αξέχαστη εμπειρία γεμάτη γέλιο, ζωντάνια και συγκίνηση.

Η παράσταση, πέραν από την ψυχαγωγική της διάσταση, μετέφερε ουσιαστικά κοινωνικά μηνύματα, συνδυάζοντας το χιούμορ με τον προβληματισμό.

Ο Δήμος εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στους συντελεστές και τους ηθοποιούς για την προσφορά τους, καθώς και σε όλους τους πολίτες που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, συμβάλλοντας στην επιτυχία της.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited