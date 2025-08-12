Υπό επταήμερη κράτηση δύο πρόσωπα για διάρρηξη περιπτέρου

Στις 10/08/2025, καταγγέλθηκε στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου από ιδιοκτήτρια περιπτέρου, ότι μεταξύ των ημερομηνιών 09-10/08/2025, διαρρήχθηκε το περίπτερό της και κλάπηκαν διάφορες μάρκες από τσιγάρα, αξίας περίπου 3.000 ευρώ, καθώς επίσης και το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε μαρτυρία και κατ’ επέκταση δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον 25χρονου, καθώς επίσης και δικαστικό ένταλμα έρευνας της οικίας του. Μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, μετέβηκαν ψες στην οικία του 25χρονου, όπου στη θέα των μελών της Αστυνομίας, αυτός επιχείρησε να διαφύγει από παράθυρο της οικίας. Αφού ανακόπηκε από μέλη της Αστυνομίας, εντοπίστηκε στην κατοχή του μία τσάντα ώμου, στην οποία υπήρχε μεγάλη ποσότητα τσιγάρων, τα οποία πιστεύεται ότι αποτελούν προϊόν των κλοπιμαίων από το περίπτερο, καθώς επίσης και ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης, βάρους περίπου 0,030 γραμμαρίων και ποσότητα άσπρης κρυσταλλικής ουσίας που ομοιάζει με μεθαμφεταμίνη, βάρους 1,20 περίπου γραμμαρίων. Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του 25χρονου, στην οποία να σημειωθεί εντοπίστηκε να βρίσκεται και 39χρονη, εντοπίστηκαν ένα ποδήλατο, πέντε ηλεκτρονικά πατίνια, δύο εργαλεία εργασίας και μία δεντροκοπτική μηχανή. Τόσο ο 25χρονος όσο και η 39χρονη, συνελήφθησαν για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας και οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, όπου εναντίον τους εξασφαλίστηκε διάταγμα προσωποκράτησης, για περίοδο εφτά ημέρων. Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου και η Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, συνεχίζουν τις εξετάσεις.