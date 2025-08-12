«Καμίνι» η Κύπρος - Κόκκινη προειδοποίηση για τον καύσωνα

Σε συνθήκες καύσωνα εξακολουθεί να βρίσκεται η Κύπρος, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 43 βαθμούς σήμερα στο εσωτερικό και τους 34 στα ψηλότερα ορεινά σημεία.

Το Τμήμα Μετεωρολογίας ανανέωσε την κίτρινη προειδοποίηση για απόψε, ενώ για αύριο και μεθαύριο προβλέπονται ακόμη πιο υψηλές θερμοκρασίες, που θα φτάσουν τους 44 με 45 βαθμούς.

Επιπλέον, έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση, η οποία ισχύει από τις 11:00 π.μ. μέχρι τις 5:00 μ.μ., λόγω των επικίνδυνα υψηλών θερμοκρασιών.

Την 15η Αυγούστου, η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 40 και 42 βαθμών.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Εποχική χαμηλή πίεση και θερμή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ενώ στα βόρεια και τα δυτικά παράλια, δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπική χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί και τοπικά μέχρι βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.



Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά και ιδιαίτερα θερμός. Οι άνεμοι στο κεντρικό, το βόρειο και το ανατολικό τμήμα του νησιού θα πνέουν βόρειοι ως βορειοανατολικοί, ενώ στα νότια και τα δυτικά θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Σταδιακά ωστόσο μέχρι το απόγευμα, το πεδίο των ανέμων θα καταστεί γενικά νοτιοδυτικό ως βορειοδυτικό, της ίδιας έντασης. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και στα νοτιοδυτικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 45 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 38 στα ανατολικά και τα νότια παράλια, γύρω στους 36 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.



Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί και τοπικά μέχρι βορειοανατολικοί, ασθενείς 3 Μποφόρ και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα δυτικά και τα βόρεια και ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα νότια και τα ανατολικά.



Την Πέμπτη, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος αλλά και ιδιαίτερα θερμός. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας αισθητά πιο πάνω από τις εποχικές τιμές.



Την Παρασκευή, ανήμερα Δεκαπενταύγουστου, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Το πεδίο των ανέμων θα είναι ενισχυμένο. Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση, ιδιαίτερα στο εσωτερικό και τα ορεινά, για να παραμείνει όμως πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.



Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.