Η Ένωση Συντακτών Κύπρου καταδικάζει τη δολοφονική επίθεση κατά δημοσιογράφων στη Γάζα

Η Ένωση Συντακτών Κύπρου εκφράζει τη σθεναρή αλληλεγγύη της στους Παλαιστίνιους δημοσιογράφους και τονίζει ότι η δολοφονική επίθεση κατά δημοσιογράφων και εικονοληπτών του Al Jazeera, ύστερα από αεροπορική επιδρομή στη σκηνή που στέγαζε το συνεργείο στη Λωρίδα της Γάζας, καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη υιοθέτησης από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ μιας δεσμευτικής διεθνούς σύμβασης για την ασφάλεια των δημοσιογράφων.

Σε ανακοίνωση η ΕΣΚ αναφέρει ότι τα θύματα προστέθηκαν στο μακρύ κατάλογο των συναδέλφων "που επέμεναν να υπηρετούν την αλήθεια της είδησης, την ώρα που το Ισραήλ επεκτείνει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Γάζα και ο λιμός κλιμακώνεται".

Η ΕΣΚ κάνει λόγο για σκόπιμη στοχοποίηση δημοσιογράφων και προσθέτει ότι η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΔΟΔ) θεωρεί ότι η σκόπιμη στοχοποίηση "αποτελεί έγκλημα πολέμου και οι Ισραηλινοί ηγέτες πρέπει να λογοδοτήσουν για τις αποτρόπαιες πράξεις τους".

Στην ανακοίνωση η ΕΣΚ αναφέρει επίσης ότι το Ισραήλ απαγορεύει την είσοδο ξένων δημοσιογράφων στη Γάζα και ότι οι μοναδικοί, που με κίνδυνο της ζωής τους προσπαθούν να μεταδώσουν το τι συμβαίνει, είναι οι Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΟΔ, 200 δημοσιογράφοι έχουν δολοφονηθεί από την αρχή του πολέμου, 112 γραφεία ΜΜΕ έχουν καταστραφεί και δεκάδες δημοσιογράφοι βρίσκονται στη φυλακή.

"Όλα αυτά δείχνουν ότι στη Γάζα λαμβάνει χώρα η μεγαλύτερη μαζική εξαφάνιση δημοσιογράφων της ιστορίας, ένα έγκλημα πολέμου και ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα που έχει δεχθεί η ελεύθερη ενημέρωση και η ίδια η δημοκρατία", καταλήγει η ΕΣΚ.