Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Newsroom

Σε δύο τροχαία αναποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Σε δύο τροχαία αναποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου

Σε δύο περιπτώσεις ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου με ομάδα και όχημα διάσωσης για τον απεγκλωβισμό επιβαίνοντων σε οχήματα που ενεπλάκησαν σε τροχαία.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην Πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου Ανδρέα Κεττή, ο πυροσβεστικός σταθμός Πάφου ανταποκρίθηκε με ομάδα και όχημα διάσωσης σε δύο τροχαίες συγκρούσεις στις 19:27 με ανατροπή ενός οχήματος και απογίδευση της οδηγού η οποία μεταφέρθηεκ στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝ Πάφου όπου κρατήθηκε για περαιτέρω νοσηλεία .

Επίσης σε μια δεύτερη περίπτωση στις 23:59 το βράδυ της Τρίτης μετέβη όχημα διάσωσης και ομάδα από τον πυροσβεστικό σταθμό Πάφου για τροχαίο στο πλαίσιο του οποίου συγκρούσθηκαν τρία οχήματα. Στην σκηνή μετέβη η Υπηρεσία Ασθενοφόρων για ακινητοποίηση δύο τραυματιών και μεταφορά τους στα ασθενοφόρα.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited