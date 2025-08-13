Σε δύο τροχαία αναποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου

Σε δύο περιπτώσεις ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου με ομάδα και όχημα διάσωσης για τον απεγκλωβισμό επιβαίνοντων σε οχήματα που ενεπλάκησαν σε τροχαία.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην Πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου Ανδρέα Κεττή, ο πυροσβεστικός σταθμός Πάφου ανταποκρίθηκε με ομάδα και όχημα διάσωσης σε δύο τροχαίες συγκρούσεις στις 19:27 με ανατροπή ενός οχήματος και απογίδευση της οδηγού η οποία μεταφέρθηεκ στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝ Πάφου όπου κρατήθηκε για περαιτέρω νοσηλεία .

Επίσης σε μια δεύτερη περίπτωση στις 23:59 το βράδυ της Τρίτης μετέβη όχημα διάσωσης και ομάδα από τον πυροσβεστικό σταθμό Πάφου για τροχαίο στο πλαίσιο του οποίου συγκρούσθηκαν τρία οχήματα. Στην σκηνή μετέβη η Υπηρεσία Ασθενοφόρων για ακινητοποίηση δύο τραυματιών και μεταφορά τους στα ασθενοφόρα.