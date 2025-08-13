«Η κατάσταση παραμένει δύσκολη» λέει ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής στην Ελλάδα

«Η κατάσταση παραμένει δύσκολη», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, σε έκτακτη ενημέρωση που έκανε το βράδυ της Τετάρτης για την εικόνα των αγροτοδασικών πυρκαγιών συνοψίζοντας σε μια φράση τα όσα ζει η Ελλάδα τις τελευταίες ώρες.

Μήνυμα του 112 στους κατοίκους τριών ακόμη περιοχών της Πάτρας για να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης

Όπως είπε ο κ. Βαρθακογιάννης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη σε όλη την Ελλάδα με 109 πυρκαγιές συνολικά σε όλη τη χώρα, ενώ μόνο το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 48 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα.

Το ΕΚΑΒ πραγματοποίησε συνολικά 71 διακομιδές ανθρώπων σε νοσοκομεία από τις πυρκαγιές στην Πρέβεζα, στην Αχαΐα, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Χίο. Μόνο από την από την μεγάλη πυρκαγιά στην Πρέβεζα, χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία 37 άνθρωποι.

Τα μεγάλα προβλήματα εντοπίζονται στην Αχαΐα, στην Πρέβεζα και στη Χίο, όπου μαίνονται δύο μεγάλα μέτωπα, ενώ δύο μέτωπα έχουν δημιουργηθεί και στις πυρκαγιές στη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά.

Στην Αχαΐα πραγματοποιείται προληπτική απομάκρυνση 12 ασθενών από το Καραμανδάνειο νοσοκομείο Παίδων, οι οποίοι θα μεταφερθούν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρίο.

Ο κ. Βαρθακογιάννης υπογράμμισε για μια ακόμα φορά ότι και για αύριο Πέμπτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στις περισσότερες περιοχές της Επικράτειας και έκανε δραματική έκκληση στους πολίτες, για την αποφυγή δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά, καθώς βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου και οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες παραμένουν εξαιρετικά επικίνδυνες.

ΚΥΠΕ