Η πυρκαγιά της Λεμεσού αύξησε την αναστάτωση πολιτών για σκουπίδια – «Βόμβα» σε βιομηχανική περιοχή

Η ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων και η αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να διαχειριστεί το πρόβλημα, το οποίο παρουσιάζεται αυξημένο σε όλη την έκταση που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία, προκαλεί αυτές τις μέρες αναστάτωση και αναβρασμό στους πολίτες, με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Λεμεσό, η οποία επανάφερε στο προσκήνιο τα σοβαρά κενά στις αρμόδιες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, όπως στον τομέα της πρόληψης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, συνδέεται με τους παράνομους σκυβαλότοπους και γενικότερα τις παράνομες απορρίψεις.

Με δική τους πρωτοβουλία άτομα προβαίνουν σε καταγγελίες στις τοπικές αρχές και τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, υπό τον φόβο επανάληψης εικόνων που βίωσαν οι κάτοικοι στα κρασοχώρια της Λεμεσού. Όπως φαίνεται, το μεν Υπουργείο Εσωτερικών, στο οποίο υπάγεται η Νομοθεσία περί Δήμων και Κοινοτήτων, αδυνατεί μέσω των Επαρχιακών Διοικήσεων να διαχειριστεί την ενίοτε απογοητευτική στάση των τοπικών αρχών στο θέμα των καθαρισμών, το δε Υπουργείο Γεωργίας μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει με την παγκύπρια εκστρατεία καθαρισμού που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2024 μέσα από έξι δράσεις και την προαναγγελία εξώδικων προστίμων μέχρι και €20.000 ευρώ, να χτυπήσει το «κακό» στη ρίζα του.

Ενδεικτικά, τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς από τους σωρούς σκουπιδιών περιμετρικά και εντός της βιομηχανικής περιοχής Τρεμιθούσας στην Πάφο, όπου λειτουργούν εκατοντάδες επιχειρήσεις και η οικιστική ζώνη εφάπτεται με τη βιομηχανική, κατήγγειλε στο Κοινοτικό Συμβούλιο Τρεμιθούσας και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ο επιχειρηματίας Χρίστος Αντωνίου, του οποίου οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης στην οποία είναι ιδιοκτήτης, βρίσκεται εντός της βιομηχανικής περιοχής. Μάλιστα απέστειλε και σχετικό φωτογραφικό υλικό. Όπως δήλωσε στον «Π», αν και πέρυσι την ίδια περίοδο κατήγγειλε το θέμα στα ΜΜΕ, οι καθαρισμοί που ακολούθησαν, οι οποίοι αφορούσαν κυρίως μετακινήσεις παλιών οχημάτων, ήταν σε περιορισμένο βαθμό, με το πρόβλημα φέτος να παρουσιάζεται αυξημένο. Σωροί από παλέτα, κοντέινερ, τρέιλερ, παλιά αυτοκίνητα και καναπέδες συνθέτουν σήμερα ένα σκηνικό, το οποίο προκαλεί μεγάλες ανησυχίες για πρόκληση πυρκαγιάς σε μία τόσο ευαίσθητη περιοχή.

Πώς απαντούν Τμήμα Περιβάλλοντος και Κοινοτικό Συμβούλιο

Για το θέμα και τον σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς σε βιομηχανική περιοχή ενημερώσαμε τον διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, Θεόδουλο Μεσημέρη, ο οποίος με τη σειρά του διαβεβαίωσε ότι θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα εφαρμογής και επιβολής της νομοθεσίας.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Τρεμιθούσας, Χριστοφής Πέτρου, ανέφερε στον «Π» ότι εκτός από τους περαστικούς, οι οποίοι προχωρούν σε παράνομες απορρίψεις, το πρόβλημα δημιουργείται κυρίως από επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανική ζώνη, οι οποίοι απορρίπτουν υλικά περιμετρικά των εγκαταστάσεών τους. Σημείωσε ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο προτίθεται να καθαρίσει την περιοχή, όπως έκανε και πέρυσι, φτάνει η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου να εγκρίνει τα ποσά που ζήτησε αυτές τις μέρες η κοινότητα, ώστε να καλύψει τα έξοδα καθαρισμού.

Παράνομος σκυβαλότοπος στις πυρόπληκτες περιοχές

Δεύτερος πολίτης, κάτοικος στο πυρόπληκτο Σούνι - Ζανατζιά Λεμεσού, ο οποίος θέλησε να προβεί σε δηλώσεις με το καθεστώς της ανωνυμίας, επικοινώνησε με τον «Π» για να καταγγείλει την παρουσία μεγάλου παράνομου σκυβαλότοπου κοντά στον κύριο δρόμο Σουνίου – Καντού. Πρόκειται, είπε, για τον μοναδικό χώρο παράνομης απόθεσης στην περιοχή, από τον μεγάλο αριθμό άλλων, που δεν κάηκε από την πρόσφατη πυρκαγιά. Την παρουσία τους, τόνισε, κατήγγειλε την περίοδο Μαρτίου - Νοεμβρίου 2023 στο προηγούμενο Κοινοτικό Συμβούλιο, το Υπουργείο Εσωτερικών και την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, χωρίς, όπως είπε, να γίνουν ενέργειες απομάκρυνσης. Όπως διαβεβαίωσε, αυτές οι παράνομες αποθέσεις, στα αντικείμενα των οποίων περιλαμβάνονταν και εύφλεκτά υλικά, όπως δοχεία λαδιών αυτοκινήτου και ηλεκτρικά είδη, αποτέλεσαν επιπλέον καύσιμη ύλη για την πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά. Την επόμενη μέρα της εξάπλωσης της πυρκαγιάς επικοινώνησε με το Κοινοτικό Συμβούλιο Σουνίου για να προειδοποιήσει και να εκφράσει την ανησυχία του για επανάληψη της καταστροφής, λόγω του εναπομείναντος μεγάλου παράνομου σκυβαλότοπου στην περιοχή.

Μετά από επικοινωνία μας με τον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Σουνίου – Ζανατζιάς, Νίκο Βίκη, διαφάνηκε ότι το σημείο ανήκει στα διοικητικά όρια του Καντού, το οποίο ανήκει στον Δήμο Κουρίου. Την ίδια ώρα ο κ. Βίκης αρνήθηκε ότι στα όρια της κοινότητας υπάρχουν παράνομες αποθέσεις. Όπως είπε, όταν το νέο Κοινοτικό Συμβούλιο ανέλαβε καθήκοντα τον Ιούλιο του 2024, φρόντισε να προβεί σε καθαρισμούς, απομακρύνοντας μεταξύ άλλων έναν μεγάλο παράνομο σκυβαλότοπο τον περασμένο Σεπτέμβριο, μετά από χρηματοδότηση από το Τμήμα Περιβάλλοντος (Φάση Α΄Παγκύπριας εκστρατείας καθαρισμού).

Από την πλευρά του Δήμου Κουρίου, ο υγειονομικός λειτουργός Σόλων Λουκά, ανέφερε στον «Π» ότι το σημείο παράνομων αποθέσεων στα όρια της κοινότητας Καντού θα καθαριστεί σύντομα. Συγχρόνως τόνισε ότι σε διάστημα δύο μηνών ο δήμος Κουρίου μάζεψε από όλη την επικράτειά του, πέραν των 500 φορτίων παράνομων απορρίψεων από ασυνείδητους δημότες και επαγγελματίες. Επίσης είναι πολλές οι καταγγελίες κατά πολιτών που διαβίβασαν στο Τμήμα Περιβάλλοντος και διερευνώνται. Πρόσθεσε ότι επιδόθηκαν πρόστιμα τόσο από τον Δήμο όσο από το Τμήμα Περιβάλλοντος για παράνομες απορρίψεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είπε, θέλουν τη συνδρομή των πολιτών, οι οποίοι μπορούν να ενημερώνουν μέσω του κεντρικού τηλεφωνικού αριθμού του Δήμου.

Η γνωστή συνταγή της αλληλοεπίρριψης ευθυνών

Με αφορμή πρόσφατο ρεπορτάζ του «Π», όπου φωτίζονται οι ευθύνες της Επαρχιακής Διοίκησης για την πρόληψη των πυρκαγιών στην ύπαιθρο, ο πολίτης Σουνίου, ο οποίος προέβη στις πιο πάνω καταγγελίες, μας απέστειλε την αλληλογραφία που είχε την περίοδο Μαρτίου - Νοεμβρίου 2023 με το προηγούμενο Κοινοτικό Συμβούλιο, το Υπουργείο Εσωτερικών και την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, χωρίς, όπως είπε, να γίνουν ενέργειες απομάκρυνσης αριθμού παράνομων αποθέσεων σκυβάλων. Οι απαντήσεις που έλαβε αντικατοπτρίζουν στην «κλασική συνταγή» αλληλοεπίρριψης ευθυνών, ώστε στο τέλος να πρυτανεύσει η αδράνεια και η διαιώνιση του προβλήματος.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο τον ενημέρωνε ότι οι περιοχές στις οποίες αναφερόταν είναι ιδιωτική γη και εκτός οικιστικής ζώνης. Για την πρώτη περίπτωση, μεταξύ άλλων ανέφερε ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο δεν έχει την οικονομική ευρωστία να απομακρύνει άχρηστα αντικείμενα από όλα τα ιδιωτικά τεμάχια της κοινότητας και ότι η ευθύνη βρίσκεται στους ίδιους τους ιδιοκτήτες. Για τη δεύτερη περίπτωση, ανέφερε ότι η νομοθεσία απαγορεύει την παρέμβαση εκτός οικιστικής ζώνης. Ακολούθως, μετά από αίτημά του για διερεύνηση των καταγγελιών, η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού τον ενημέρωνε ότι ζήτησε ενημέρωση από τον κοινοτάρχη, ο οποίος προβαίνει σε ενέργειες συγκομιδής των αποθέσεων.