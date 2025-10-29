Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Φορολογική μεταρρύθμιση: Πέρασε Εγκρίθηκε από το Υπουργικό - Τι αλλάζει για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Η κυβέρνηση επιθυμεί η μεταρρύθμιση να εγκριθεί φέτος και να τεθεί σε ισχύ την 1/1/2026

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα το πακέτο νομοσχεδίων για τη φορολογική μεταρρύθμιση. Ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, παρουσίασε τις βασικές πτυχές της μεταρρύθμισης, η οποία θα κατατεθεί στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση, με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με τον κ. Κεραυνό βασικοί στόχοι της μεταρρύθμισης είναι η δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους, η ενίσχυση χαμηλών εισοδημάτων και μεσαίας τάξης, η στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων (98% της αγοράς), η προσέλκυση ξένων επενδύσεων και η ενίσχυση της ψηφιακής μετάβασης.

Για τα φυσικά πρόσωπα προβλέπεται:

  • Αύξηση αφορολόγητου από €19.500 σε €20.500.
  • Πρόσθετες απαλλαγές για οικογένειες με εισόδημα κάτω των €80.000 (ή €100.000 για πολύτεκνους).
  • Έκπτωση €1.000 για κάθε παιδί και €2.000 για κάθε παιδί σε μονογονεϊκή οικογένεια.
  • Έκπτωση €1.000 για φοιτητές.
  • Έκπτωση €1.500 για δάνεια ή ενοίκιο κύριας κατοικίας.
  • Έκπτωση €1.000 για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας ή αγορά ηλεκτρικού οχήματος.

Οι κύριες αλλαγές για τις επιχειρήσεις είναι:

  • Κατάργηση λογισμένης διανομής μερίσματος στα κέρδη μετά την 1η Ιανουαρίου 2026.
  • Μείωση συντελεστή έκτακτης αμυντικής εισφοράς στο εισόδημα από μερίσματα στο 5% από 17% για κέρδη που 
  • Αύξηση εταιρικού συντελεστή στο 15% από 12,5%

 

Λοιπές ρυθμίσεις:

  • Ειδικός συντελεστής 8% για κέρδη από διάθεση κρυπτοστοιχείων.

 

Ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι η κυβέρνηση θεωρεί ότι με την φορολογική μεταρρύθμιση η κυπριακή οικονομία μπαίνει σε μια νέα αναπτυξιακή φάση με το προσδοκόμενο όφελος να κατανέμεται δικαιότερα μεταξύ των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών διατηρώντας και ενισχύοντας τις συνθήκες προσέλκυσης ξένων επιχειρητήσεων και εταιριών.

"Αναμένω", κατέληξε, "ότι η φορολογική μεταρρύθμιση θα εγκριθεί ως ένα ολοκληρωμένο πακέτο της συζήτησης μέσα στα έγκαιρα χρονικά πλαίσια από την Βουλή ώστε  να μπει σε εφαρμογή από την 1/1/2026".

