Αξιολόγηση: «Έκλεισε ο κύκλος συζητήσεων» λέει η Μιχαηλίδου — «Δεν πείθει» απαντούν οι εκπαιδευτικοί

Το Υπουργείο αρμοδίως απέδειξε ότι άκουσε τις ανησυχίες και συζήτησε με τις εκπαιδευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις και έκανε σειρά αλλαγών σε ό,τι αφορά το νέο Σύστημα Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού και του Εκπαιδευτικού Έργου, είπε, σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου.

Δίνουμε, είπε, ένα μικρό περιθώριο μέχρι την επόμενη συνάντηση στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, στις 5 Νοεμβρίου, σε περίπτωση που υπάρχουν πρόσθετες συγκλίσεις, ωστόσο ανέφερε ότι «έχει κλείσει πια ο κύκλος των συζητήσεων».

Ενόψει της σημερινής συνάντησης, στις 14:30, στο Υπουργείο Παιδείας, ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος, ανέφερε από την πλευρά του στο ΚΥΠΕ ότι θα θέσουν ξανά τις θέσεις τους για το νέο σύστημα αξιολόγησης στην Υπουργό, καθώς «δεν πήραν πειστικές απαντήσεις».

Οι συναντήσεις που έχει η Υπουργός Παιδείας με τις τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και ΠΟΕΔ συνεχίζονται αυτή την εβδομάδα. Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, στις 22 Οκτωβρίου, έδωσε σε Υπουργείο Παιδείας και εκπαιδευτικές οργανώσεις περιθώριο μέχρι τις 5 Νοεμβρίου να συναντηθούν εκ νέου και να συζητήσουν. Μάλιστα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής ΔΗΚΟ, Παύλος Μυλωνάς, είχε πει ότι υπάρχουν δύο σενάρια, είτε να στείλουν το θέμα στις «ελληνικές καλένδες», στη νέα Βουλή, είτε να προχωρήσει η Επιτροπή κατά πλειοψηφία, σε συζήτηση κατ' άρθρον και τροπολογίες από τους Βουλευτές για να υπάρξει τελικό αποτέλεσμα.

Ερωτηθείσα για το νέο Σύστημα Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού και του Εκπαιδευτικού Έργου, η Υπουργός Παιδείας είπε ότι έχει κλείσει πια ο κύκλος των συζητήσεων.

«Ακόμα και μέχρι την επόμενη συνάντηση (στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής) δίνουμε ένα μικρό περιθώριο σε περίπτωση που υπάρχουν πρόσθετες συγκλίσεις. Το Υπουργείο αρμοδίως απέδειξε ότι και άκουσε τις ανησυχίες και συζήτησε με τις εκπαιδευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις και έκανε σειρά αλλαγών τις οποίες παρουσιάσαμε και στη Βουλή και είδαν και το φως της δημοσιότητας. Αρκετές αλλαγές έγιναν κάποιες από αυτές "οδυνηρές", χωρίς όμως να επηρεάζουν την επιστημονική βάση της πρότασης μας», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι θέλουν να έχουν ένα σχέδιο αξιολόγησης, «που να είναι πλαίσιο βελτίωσης των εκπαιδευτικών μας και για το οποίο να είμαστε περήφανοι».

«Τώρα πια είναι στη Βουλή το θέμα και αναμένουμε την προώθηση της συζήτησης του στο πλαίσιο του ρόλου της νομοθετικής εξουσίας. Εάν όλοι πιστεύουμε αυτό που λέμε και το εννοούμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε την εκπαίδευση, να τη βελτιώσουμε, τώρα είναι η στιγμή. Έχουμε και την ευκαιρία, έχουμε και το πλαίσιο. Βάζουμε και ασφαλιστικές δικλείδες. Μια πενταετία είναι υπέρ αρκετή για να καθησυχαστούν όλοι ότι βήμα προς βήμα προσεκτικά, σταθερά βήματα, θα κάνουμε διορθώσεις για τυχόν στρεβλώσεις», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση αν συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα οι συναντήσεις με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, η Υπουργός απάντησε καταφατικά, λέγοντας ότι μέχρι τις 5 Νοεμβρίου που είναι η επόμενη συνεδρίαση της Βουλής, αξιοποιούν αυτόν τον χρόνο.

Είναι ψέμα ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θέλουν αξιολόγηση, λέει ο Ταλιαδώρος

Ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος, ερωτηθείς για τη σημερινή συνάντηση, στις 14:30 με την ΥΠΑΝ, είπε ότι θα θέσουν ξανά τις θέσεις τους για το νέο Σύστημα Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού και του Εκπαιδευτικού Έργου, στην Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, τις οποίες είχαν δώσει και γραπτώς.

«Η δική μας θέση είναι ότι κάποια από εκείνα που προτείνουμε κάνουν τη θέση της Υπουργού πιο υλοποιήσιμη» είπε, λέγοντας ότι δεν μπορεί στο Γυμνάσιο που δεν υπάρχει Παιδαγωγικός Σύμβουλος Α', να μην δημιουργεί θέση. «Η Υπουργός δημιουργεί νέες θέσεις, όπως Ανώτερου Εκπαιδευτικού, ενώ η διοικητική δομή που απαιτείται για την αξιολόγηση δεν υπάρχει. Στο Λύκειο υπάρχει, δεν υπάρχει στα Γυμνάσια. Έχουμε 65-70 γυμνάσια. Θα παρακαλέσουμε την Υπουργό να μην επαναλάβει αυτό που είναι ψέμα, ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θέλουν αξιολόγηση», πρόσθεσε.

Οι εκπαιδευτικοί, είπε ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, «έχουμε έναν απαρχαιωμένο πράγμα και σύστημα αξιολόγησης».

«Υπάρχει όμως. Δεν μπορεί να λέει δεν θέλουμε αξιολόγηση και ειδικά η Υπουργός, η οποία ανελίχθηκε στην εκπαίδευση με το υπάρχον σύστημα. Δυστυχώς άκουσα και τον Αναπληρωτή Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να λέει αυτό το πράγμα: δεν θέλουν αξιολόγηση. Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και ούτε το διάλογο βοήθα. Αλλά πιθανόν φαίνεται ότι και η Υπουργός δεν ενημερώνει σωστά τον Πρόεδρο και τους υπόλοιπους αξιωματούχους», σημείωσε.

Επανέλαβε ότι κατά τη σημερινή συνάντηση θα θέσουν ξανά τις θέσεις τους, διότι «δεν πήραν πειστικές απαντήσεις» όπως είπε.

«Μας λέει η Υπουργός 'έτσι λέει η βιβλιογραφία'. Να μας επιτρέψει να πούμε εμείς, που έχει καμιά τριανταριά χρόνια που είμαστε στα σχολεία και ζούμε τα προβλήματα όχι από την βιβλιογραφία αλλά την πραγματικότητα», κατέληξε.

Αύριο στις 15:00 θα μεταβεί εκ νέου στο Υπουργείο Παιδείας η ΠΟΕΔ και στις 31 Οκτωβρίου αναμένεται να μεταβεί η ΟΛΤΕΚ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 24 Οκτωβρίου στην πρώτη συνάντηση της ΠΟΕΔ με την Υπουργό, η Οργάνωση κατέθεσε εκ νέου τις εισηγήσεις της για το νέο Σύστημα Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού και του Εκπαιδευτικού Έργου και όπως είχε δηλώσει στο ΚΥΠΕ μετά τη συνάντηση, η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, αναμένουν στην επόμενη συνάντηση να διαφανούν και τα σημεία τελικά, τα οποία ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν. Η κ. Βασιλείου είπε ότι με δεδομένη και την προϊστορία του όλου εγχειρήματος κρατούν «μικρό καλάθι», προσθέτοντας ότι θα πρέπει να δούν επί του πρακτέου τι προτίθεται το Υπουργείο να αλλάξει.

ΚΥΠΕ