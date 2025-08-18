Στο Κακουργιοδικείο στις 13 Οκτωβρίου μετά από παραπομπή τους οι τρεις για την υπόθεση απαγωγής 48χρονης

Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που θα συνεδριάσει στις 13 Οκτωβρίου παραπέμφθηκαν σήμερα τα τρία πρόσωπα σχετικά με την διερευνώμενη υπόθεση απαγωγής προσώπου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, αναφορικά με την σύλληψη τριών προσώπων ηλικίας 58, 79 και 44 ετών, σε σχέση με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά στα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, απαγωγής προσώπου με σκοπό τον κρυφό και άδικο περιορισμό του, εμπορίας ανήλικου προσώπου κ.α. τα οποία καταγγέλθηκαν στις 09/08/2025 από 48χρονη από την Ρουμανία, όλοι οι συλληφθέντες, παρουσιάστηκαν σήμερα Δευτέρα ενώπιον δικαστηρίου, όπου καταχωρήθηκε άμεσα η πιο πάνω υπόθεση, η οποία παραπέμφθηκε ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου, με πρώτη δικάσιμο, τις 13/10/2025.

Σε σχέση με τον 58χρονο, το δικαστήριο διέταξε όπως αυτός παραμείνει υπόδικος μέχρι τότε, ενώ στον 79χρονο και την 44χρονη, επέβαλε τους όρους, όπως τα στοιχεία τους να τοποθετηθούν στον κατάλογο Stop List, να παραδώσουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, να μην διέρχονται από οδοφράγματα, να παρουσιάζονται σε Αστυνομικό Σταθμό και να υπογράφουν καθώς και να υπογράψουν προσωπική εγγύηση ύψους 100.000 ευρώ Και επιπλέον για την 44χρονη, να υπογράψει εγγύηση ύψους 100.000 ευρώ, με αξιόχρεο εγγυητή, όρο τον οποίο μέχρι στιγμής δεν ικανοποίησε και τέθηκε ξανά υπό κράτηση.

Ο 79χρονος, αφού ικανοποίησε τους όρους τους οποίους του έθεσε το δικαστήριο, αφέθηκε ελεύθερος. Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης λήφθηκε πληροφορία στις 9.8.25 από τις αρχές της Ρουμανίας ότι 48χρονη υπήκοος Ρουμανίας, η οποία είχε ταξιδέψει στην Κύπρο τις προηγούμενες μέρες μαζί με 51χρονο, πιθανόν να κρατείτο σε ξενοδοχείο της Πάφου παρά τη θέληση της, και ότι αναμενόταν να ταξιδέψει την ίδια μέρα, με προορισμό την Πολωνία.

Μέλη του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου μετέβηκαν στο ξενοδοχείο για το οποίο δόθηκε η πληροφορία ότι πιθανόν να κρατείτο η 48χρονη, χωρίς ωστόσο αυτή να εντοπιστεί.

Στην συνέχεια της ίδιας μέρας, μέλη της Αστυνομίας, εντόπισαν την 48χρονη στον εξωτερικό χώρο του αεροδρομίου Πάφου, μαζί με τον 51χρονο να καλεί σε βοήθεια. Μέλη του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου μετέβησαν στο σημείο και σε συνομιλία που είχαν με την 48χρονη, αυτή τους ανέφερε ότι αφού αφίχθηκε στην Κύπρο μαζί με τον 51χρονο, διέμεναν σε ξενοδοχείο της πόλης, και ο 51χρονος δεν της επέτρεπε να εξέρχεται χωρίς την συνοδεία του, ενώ σε δύο περιπτώσεις τη μετέφερε σε συγκεκριμένο υποστατικό στη Πάφο, όπου την εξανάγκαζε να συνευρίσκεται με πελάτες του συγκεκριμένου υποστατικού έναντι πληρωμής.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, συνελήφθησαν, δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων σύλληψης, ο 51χρονος και δεύτερο πρόσωπο ηλικίας 79 χρονών, ενώ στην συνέχεια η Αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη και τρίτου προσώπου ηλικίας 44 χρονών.