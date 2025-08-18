Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Αντιπροσωπεία της Χαμάς στην Αίγυπτο παρέλαβε νέα πρόταση εκεχειρίας

Αντιπροσωπεία της Χαμάς έλαβε στο Κάιρο από τους μεσολαβητές νέα πρόταση για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε στο AFP Παλαιστίνιος αξιωματούχος που έχει γνώση της υπόθεσης.

Το κείμενο αυτό επαναλαμβάνει τους βασικούς όρους προηγούμενης αμερικανικής πρότασης η οποία προέβλεπε εκεχειρία 60 ημερών στη Γάζα και την απελευθέρωση σε δύο στάδια Ισραηλινών ομήρων που απήχθησαν από τη Χαμάς κατά την επίθεσή της στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Η υπό τον Χαλίλ αλ Χάγια αντιπροσωπεία της Χαμάς στο Κάιρο έλαβε από τους μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ νέα πρόταση εκεχειρίας», επεσήμανε ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η πρόταση «βασίζεται σε αυτή του Αμερικανού απεσταλμένου (Στιβ) Γουίτκοφ, η οποία προβλέπει εκεχειρία 60 ημερών και την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων σε δύο στάδια».

«Η πρόταση είναι μια συμφωνία-πλαίσιο για την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια μόνιμη εκεχειρία», σημείωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι την πρόταση θα εξετάσει η ηγεσία της Χαμάς με τους επικεφαλής άλλων συμμαχικών της κινημάτων.

Η Χαμάς είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία της βρίσκεται στο Κάιρο για συνομιλίες με Αιγύπτιους αξιωματούχους σχετικά με τις προσπάθειες επίτευξης εκεχειρίας στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από περισσότερους από 22 μήνες.

Η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι ΗΠΑ μεσολαβούν μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος στις συνομιλίες έπειτα από μια πρώτη, σύντομη εκεχειρία στις αρχές του έτους.  

Πηγή: ΚΥΠΕ

