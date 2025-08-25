Εκατόν πενήντα χρόνια μετά η Κάρμεν συνεχίζει να μαγεύει και να συναρπάζει

Το Pafos Aphrodite Festival 2025 παρουσιάζει ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά έργα της όπερας: την εκρηκτική Carmen του GeorgesBizet. Εκατόν πενήντα χρόνια μετά την πρεμιέρα της στην Opéra-Comique του Παρισιού, η Carmen συνεχίζει να συγκλονίζει και να συγκινεί το κοινό σε όλο τον κόσμο - και φέτος θα μαγέψει το κυπριακό κοινό στην Πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου, στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις 7:30 μ.μ.

Στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης που δόθηκε σήμερα στο ξενοδοχείο Alexander the Great οι διοργανωτές ανέφεραν πως οι δύο παραστάσεις, στο πλαίσιο του 23ου Pafos Aphrodite Festival, θα παρουσιαστούν από το Κρατικό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Τιφλίδας, με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, αποτελώντας μια μοναδική εμπειρία λυρικού δράματος κάτω από τον έναστρο ουρανό της Πάφου.

Όπως αναφέρθηκε στην διάσκεψη τύπου η διαχρονική δημοφιλία της Carmen δεν οφείλεται μόνο στις ακαταμάχητες μελωδίες της - όπως η Habanera και το ToreadorSong - αλλά και στην τολμηρή θεματολογία της.

Μέσα από την ιστορία της ανεξάρτητης και ανυπότακτης ηρωίδας, που διεκδικεί το δικαίωμα να αγαπά και να ζει ελεύθερα, η όπερα θέτει προσθέτει ερωτήματα για τη μοίρα, την ελευθερία, το πάθος και τα όρια της ανθρώπινης επιθυμίας.

Πρόκειται για ένα έργο που, παρά την εποχή του, μεταφέρει μηνύματα που παραμένουν επίκαιρα και σήμερα, αγγίζοντας τις καρδιές των θεατών κάθε ηλικίας. Η σκηνή που στήνεται μπροστά από το επιβλητικό Μεσαιωνικό Κάστρο της Πάφου, με τη θάλασσα να δημιουργεί το φυσικό της σκηνικό, ενισχύει την αίσθηση ρομαντισμού και θεατρικής έντασης, μετατρέποντας την παρακολούθηση της όπερας σε μιαν αξέχαστη εμπειρία.

Σε χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Pafos Aphrodite Festival Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος ανέφερε πως στα τελευταία 10 χρόνια η Πάφος μεταμορφώθηκε σε μια σύγχρονη πόλη που με έργα και δράσεις που συνυφαίνονται με συγκεκριμένο όραμα και στρατηγική, επιδιώξει να καταστεί περιφερειακό κέντρο ανώτερης. Βλέπουμε είπε, τον πολιτισμό ως συνιστώσα και συνεργό του εγχειρήματος και όχι ως συμπλήρωμα ή παρελκόμενο. Η επανεκκίνησηκαι η ενδυνάμωση του Pafos Aphrodite Festival συνέχισε, συμβάλλει στο στρατηγικό στόχο της ισορροπημένης και βιώσιμης ανάπτυξης και προόδου της πόλης, η οποία θα φέρει ένα βαρύ φορτίο πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης. Παρά το γεγονός αυτό, είπε ο κ. Φαίδωνος, « θεωρούμε ότι η υπόθεση της συνέχισης και αναβάθμισης του θεσμού του Pafos Aphrodite Festival δεν αφορά μόνο της Πάφο και τους Πάφιους. Είναι μια υπόθεση που αφορά τη χώρα και το κράτος μας, γιατί η τέχνη υψηλού επιπέδου δεν είναι μόνο πυλώνας του πολιτισμού αλλά και έγκυρο μέσο προβολής δυνάμεως και δυνατοτήτων στο εξωτερικό.

Αποτελεί μέγα κεφάλαιο του πολιτισμού της χώρας μας και γι’ αυτό η επιτυχία του επέφερε και θα επιφέρει οφέλη για όλη την κυπριακή κοινωνία», συμπλήρωσε. Επεσήμανε ακόμη, ως η χώρα μας χρειάζεται επειγόντως να αποκτήσει καλλιτεχνικούς θεσμούς διεθνής εμβέλειας κατά το παράδειγμα του Φεστιβάλ της Πάφου και ο καθοριστικός ρόλος γι’ αυτό ανήκει στο Κράτος. Το παράδειγμά του Pafos Aphrodite Festival δείχνει, όπως είπε, ότι η χώρα μας διαθέτει δυνάμεις και δυνατότητες για να καθιερώσει διοργανώσεις σε διάφορα πεδία των Τεχνών που θα τις εξασφαλίσουν ένα σταθερό και ευδιάκριτο στίγμα στον πολιτιστικό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Επιπρόσθετα ο κ. Φαίδωνος ανέδειξε το γεγονός της παρουσίας της Συμρωνητικής Ορχήστρας Κύπρου στη σκηνή του 23ου Pafos Aphrodite Festival και η σύμπραξη της για δεύτερη συνεχή χρονιά με το Κρατικό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου Τιφλίδας, δείχνει ότι η χώρα μας διαθέτει, όπως είπε, δυνάμεις και δυνατότητες αλλά την ίδια στιγμή αναδεικνύει την ανάγκη να αποκτήσει η Κύπρος καλλιτεχνικούς θεσμούς διεθνούς εμβέλειας .

Ο Άρης Αντωνιάδης συνθέτης- μαέστρος σε χαιρετισμό του ανέφερε πως φέτος γιορτάζουμε τα 150 χρόνια από την πρώτη παρουσίαση μιας όπερας που σφράγισε την ιστορία του μουσικού θεάτρου την Κάρμεν του Ζωρζ Μπιζέ. Σήμερα συνέχισε ο κ. Αντωνιάδης είναι ένα από τα πιο γνωστά και πιο συχνά παρουσιαζόμενα έργα της όπερας σε όλον τον κόσμο. Όμως η διαδρομή της δεν ήταν καθόλα εύκολη. Στην πρεμιέρα της το 1875 προκάλεσε σάλο, θεωρήθηκε σκανδαλώδης και δέχτηκε, όπως είπε, σφοδρή κριτική, προσθέτοντας πως χρειάστηκε χρόνος και απόσταση για να αναγνωριστεί ως αριστούργημα. Σε σχέση με το τι κάνει την Κάρμεν τόσο ζωντανή 150 χρόνια μετά ο κ. Αντωνιάδης ανέφερε « πρώτα απ΄όλα η ίδια η ηρωίδα».Μια γυναίκα που διεκδικεί την ανεξαρτησία της , που δεν δέχεται να υποταχθεί, και που επιλε΄γει την ελευθερία , ακόμη κι αν αυτόι σημαίνει θάνατο. Δεύτερον πρόσθεσε τα παναθρώπινα πάθη που περιγράφει, έρωτας, ζήλια, εμμονή, θάνατος. Αυτά σημείωσε αγγίζουν κάθε άνθρωπο ανεξάρτητα από εποχή και τόπο.Τρίτον συμπλήρωσε η σκηνή του φινάλε.Η σύγκρουση ανάμεσα στη χαρά του πλήθους και την προσωπική τραγωδία που εξακολουθεί να μας συγκλονίζει, λειτουργώντας σαν σχόλιο για την ίδια την κοινωνία. Και τέλος η μουσική της ίδιας της όπερας που έχει γίνει κομμάτι της συλλογικής μνήμης και συνεχίζει να σαγηνεύει νέες γενιές.

Η Πρόξενος της Γεωργίας στην Κύπρο Ani Udzilauri μιλώντας άπταιστα ελληνικά σε χαιρετισμό της ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την φιλοξενία φέτος του κρατικού θεάτρου όπερας και μπαλέτου της Τιφλίδας. Πρόκειται για μια εξαιρετική πολιτιστική συνάντηση είπε δύο λαών με μακραίωνη ιστορία και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Παρότι είπε που η Κύπρος και η Γεωργία είναι δύο μικρές σε έκταση χώρες διαθέτουν έναν ανεκτίμητο πολιτιστικό πλούτο, ριζωμένο στην αρχαιότητα που τις καθιστά διακριτές και αξιοθαύμαστες στον παγκόσμιο χάρτη. Η Κύπρος συνέχισε η κ. Ani Udzilauri η μυθική γενέτειρα της Αφροδίτης της θεάς που ενσαρκώνει την παγκόσμια έννοια του έρωτα και της ομορφιάς, υπήρξε διαχρονική πηγή έμπνευσης για την τέχνη , από την γλυπτική και την ζωγραφική μέχρι την λογοτεχνία,την όπερα ,και τον κινηματογράφο . Από την άλλη πλευρά η Γεωργία η αρχαία κοχλύδα φέρνει ατην αρχαία μορφή της Μήδειας μίας από τις πιο σύνθετες και δυφορούμενες φιγούρες της παγκόσμιας τέχνης. Η Μήδεια έχει απασχολήσει για αιώνες την παγκόσμια καλλιτεχνική δημιουργία το θέατρο την λογοτεχνία, την όπερα, τον κινηματογράφο και την ζωγραφική.

Η Δρ. Χριστίνα Μιχαήλ Βοηθός Καλλιτεχνικού Διευθυντή Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου στα χρόνια που λειτουργεί το Pafos Aphrodite Festival ο θεσμός προσελκύει δεκάδες χιλιάδες θεατές μόνιμους κάτοικους Κύπρου αλλά και επισκέπτες του τόπου μας που έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν υψηλές ποιότητας παραστάσεις που προσφέρουν αξέχαστες μουσικές εμπειρίες. Είπε ακόμη, πως η συνέχιση του θεσμού αυτού, τη γεμάτη προκλήσεις που διανύουμε είναι όσο ποτέ άλλοτε αναγκαία. Τα φεστιβάλ είπε αλλά και οι διοργανώσεις ευρύτερου καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος παράλληλα και με τον καλλιτεχνικό τους ρόλο έχουν και εξαιρετικά σημαντικό κοινωνικό ρόλο αναπτύσσοντας το πολιτιστικό και κοινωνικό κεφάλαιο. Για αυτό συνέχισε έχουμε την υποχρέωση να στηρίξουμε και να αναδείξουμε τον πολιτισμό και τις τέχνες σε όλες τους τις εκφάνσεις.

Όπως ανφέρθηκε στην διάσκεψη θεσμικός Χορηγός της διοργάνωσης είναι το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και χορηγοί επικοινωνίας η Τράπεζα Κύπρου, και ΟΠΑΠ Κύπρου .

Τέλος χαιρετισμό απηύθυνε και ο Σάββας Παπαθωμάς Εκπρόσωπος της Τράπεζας Κύπρου χορηγός του P.A.F. 2025. Ο κ. Παπαθωμάς ανέφερε πως ο θεσμός προβάλει την Πάφο ως σημείο αναφοράς στο χάρτη της Κύπρου και της Ευρώπης. Πρόσθεσε επίσης πως η Τράπεζα Κύπρου βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στην Πάφο στηρίζοντας την πρόοδο και την πολιτιστική της ταυτότητα. Η συνεργασία μας με τον Δ. Πάφου είναι εξαιρετική και βασίζεται σε κοινές αξίες και στόχους για την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και του πολιτισμού.

Την διάσκεψη τύπου συντόνιζε ως συντονιστής της Ομάδας Εργασίας του P.A.F 2025 ο κ. Θέμης Φιλιππίδης.

Σημειώνεται πως η πώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται μέσω της πλατφόρμας Ticketmaster Κύπρου και σε όλα τα καταστήματα ACS. Φέτος, στις επιλογές των φίλων της όπερας προστίθεται και η προνομιακή θέση - εισιτήριο των €120, το οποίο περιλαμβάνει πρόσβαση στη δεξίωση (φαγητό και ποτό) και το συλλεκτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ. Οι θέσεις αυτής της κατηγορίας είναι περιορισμένες και οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να τις εξασφαλίσουν το συντομότερο.