Η Αστυνομία θα επιρρίψει ευθύνες στην Αστυνομία;

Αντικείμενο ποινικής έρευνας αποτελεί ο θάνατος των ηλικιωμένων Δημήτρη και Μάρως Φιλιππίδη που έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν την κοινότητα Συλίκου καθώς η πυρκαγιά πλησίαζε την περιοχή. Οι σοροί τους εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι μέσα στο όχημά τους στον δρόμο Άλασσας-Λάνιας. Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά υπόθεση αφύσικων θανάτων.

Ο κοινοτάρχης Συλίκου, Νίκος Αρέστης, ο οποίος έδωσε κατάθεση, κατήγγειλε δημόσια σοβαρά λάθη και παραλείψεις. Αν η Αστυνομία απαγόρευε την κυκλοφορία των οχημάτων στον συγκεκριμένο δρόμο δεν θα είχαμε θύματα.

Και φτάνουμε στο διά ταύτα: Η Αστυνομία θα επιρρίψει ευθύνες στην Αστυνομία;

