Δεν αφορά μεγάλο βιομηχανικό λιμάνι το έργο στο Πεντακώμο, λένε αρμόδια Τμήματα

Το έργο στο αλιευτικό καταφύγιο Πεντακώμου δεν αφορά μεγάλο βιομηχανικό λιμάνι, αλλά μια μικρή συλλογική λιμενική και χερσαία υποδομή που θα εξυπηρετεί την εκφόρτωση πέραν του 50% της συνολικής εθνικής παραγωγής αλιευτικών προϊόντων, διευκρινίζουν, σε κοινή ανακοίνωση τους τα Τμήματα Αλιείας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων.

Στην ανακοίνωση που αναμεταδίδει το ΓΤΠ, επισημαίνουν, επίσης ότι, η συλλογική λιμενική υποδομή προβλέπεται να ελλιμενίζει συνολικά μόνο 35 σκάφη, που είναι σαφώς πολύ μικρότερος αριθμός σε σχέση με τα περισσότερα αλιευτικά καταφύγια.

Αναφορικά με σημερινό δημοσίευμα εφημερίδας με Τίτλο «Πεντάκωμο: Από ψαρολίμανο σε λιμάνι μαμούθ - Άλλες μελέτες έγιναν, άλλα φτιάχνουν στην πράξη», το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, καθώς και το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αναφέρουν ότι «ο τίτλος και το περιεχόμενο του, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Για το συγκεκριμένο έργο, προσθέτουν, έχουν εκπονηθεί, υποβληθεί και αξιολογηθεί όλες οι σχετικές μελέτες βάσει της νενομισμένης διαδικασίας και έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση του.

«Το έργο κατασκευάζεται σύμφωνα με τη μελέτη και τα έγγραφα του Συμβολαίου. Βάσει της επιστημονικής αξιολόγησης που έχει διενεργηθεί από εμπειρογνώμονες δεν προβλέπονται σημαντικές ή/και μη ανατρέψιμες αρνητικές επιπτώσεις στα θαλάσσια είδη και οικοτόπους ή / και στην ακεραιότητα τους από την υλοποίηση και λειτουργία του εν λόγω έργου», σημειώνουν.

Συγκεκριμένα, σε σχέση με τις αναφορές στη δημοσίευση, τα Τμήματα Αλιείας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων επισημάνουν ότι το έργο σε καμία περίπτωση δεν έχει διαφοροποιηθεί ως προς το μέγεθος του και συνάδει πλήρως με το σχεδιασμό για τον οποίο έχει εξασφαλιστεί θετική περιβαλλοντική γνωμοδότηση, καθώς και η σχετική Πολεοδομική Άδεια / Έγκριση.

«Το θέμα της ασφαλτόστρωσης του εγγεγραμμένου δρόμου δεν αποτελεί μέρος του έργου και ούτε επηρεάζει τον προϋπολογισμό του. Ο υφιστάμενος εγγεγραμμένος δρόμος είχε σχεδιαστεί και εγκριθεί πριν αρκετά χρόνια στα πλαίσια της δημιουργίας του Τεχνολογικού Πάρκου. Σύμφωνα με πληροφόρησή μας, το έργο της ασφαλτόστρωσης προγραμματίζεται να υλοποιηθεί από την Επαρχιακή Διοίκηση σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Πεντακώμου. Ο όρος 45 της Περιβαλλοντικής Γνωμοδότησης τηρείται από τον ανάδοχο της σύμβασης καθότι έχουν τοποθετηθεί κουρτίνες συγκράτησης αιωρούμενων στερεών (silt curtains) οι οποίες συγκρατούνται στην επιφάνεια από τις κίτρινες σημαδούρες και καλύπτουν όλη τη στήλη του νερού», προσθέτουν.

Αναφέρουν, επίσης, ότι δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε σημαντικές επιπτώσεις στο είδος και τον οικότοπο της Μεσογειακής Φώκιας, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τους πλέον αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες του είδους.

«Για το συγκεκριμένο έργο υπάρχει καθορισμένος εξωτερικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος για την παρακολούθηση εφαρμογής των όρων της Περιβαλλοντικής Γνωμοδότησης και επίσης ο ανάδοχος κατασκευής του έργου υποβάλλει συστηματικά τις εκθέσεις περιβαλλοντικού ελέγχου, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην εν λόγω σχετική γνωμοδότηση. Όσον αφορά τις χερσαίες υποδομές, αυτές προγραμματίζεται να κατασκευαστούν βάσει του σχεδιασμού που είχε υποβληθεί, είχε εγκριθεί και που έχουν εξασφαλιστεί όλες οι σχετικές άδειες και εγκρίσεις. Ο εν λόγω σχεδιασμός, για τον οποίο σημειώνεται είχαν ληφθεί οι απόψεις του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, δεν διαφοροποιείται», σημειώνουν.

Προσθέτουν ότι ο κάθε λιμένας σχεδιάζεται και κτίζεται λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τις τοπικές συνθήκες και το σκοπό που θα χρησιμοποιηθεί, ενώ δεν προβλέπεται στα έγγραφα του Συμβολαίου ούτε δόθηκε σχετική οδηγία για να βαφτούν οι τεχνητοί ογκόλιθοι άσπροι.

«Μας λυπεί ιδιαίτερα η διασπορά λανθασμένης πληροφόρησης σε ό,τι αφορά τη φύση και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου, που δημοσιοποιείται από μη έχοντες την απαραίτητη επιστημονική γνώση και κατάρτιση. Για το συγκεκριμένο θέμα έχει καταχωρηθεί προσφυγή από ΜΚΟ στο Δικαστήριο για την οποία αναμένεται σύντομα η εκδίκαση και η έκδοση απόφασης», επισημαίνουν.

Αναφέρουν, τέλος, ότι οι αρμόδιες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι στη διάθεση των ΜΜΕ για οποιαδήποτε ενημέρωση και πληροφόρηση δύναται να δοθεί σχετικά με το εν λόγω έργο, λαμβάνοντας υπόψη και επιδεικνύοντας τον απαιτούμενο σεβασμό για τη δικαστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΚΥΠΕ