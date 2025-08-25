Τμήμα Περιβάλλοντος: Εκδόθηκαν 137 εξώδικα ύψους €325.000 από τον Φεβρουάριο

Aπό τον Φεβρουάριο 2025 μέχρι τον Αύγουστο του 2025 εκδόθηκαν 137 εξώδικες ρυθμίσεις, συνολικού ύψους €325.000, συγκριτικά, με ολόκληρο το 2023, που είχαν εκδοθεί 85 πρόστιμα, ύψους περίπου €100.000, αναφέρει το Τμήμα Περιβάλλοντος, τοποθετούμενο με αφορμή δημοσίευμα του «Π», αναφορικά με τους περιβαλλοντικούς ελέγχους και τον αριθμό των επιθεωρητών.

Σε σχετική ανακοίνωση προστίθεται ότι μέχρι το τέλος του 2025 αναμένεται τα εξώδικα και το συνολικό ποσό να ανέλθουν σε επίπεδα πέραν του τριπλάσιου σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που, όπως αναφέρεται, αναδεικνύει πρόοδο, καθώς η προσπάθεια για περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των περιβαλλοντικών ελέγχων δεν μένει εδώ, αλλά συνεχίζεται.

Ειδικότερα το Τμήμα αναφέρει ότι από τον Φεβρουάριο του 2025, η Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη, προχώρησε στη σύσταση Κλάδου Ελέγχων, τερματίζοντας έτσι ένα «διαχρονικό κενό» που, όπως προσθέτει, ενώ είχε επισημανθεί, δεν είχαν γίνει αποτελεσματικά βήματα προς επίλυσή του.

Σημειώνει δε ότι ο Κλάδος στελεχώθηκε σε πρώτη φάση με συνολικά 13 Επιθεωρητές ως πρώτο βήμα στη συνεχιζόμενη προσπάθεια ενίσχυσης και αναβάθμισης των περιβαλλοντικών ελέγχων.

Σύμφωνα με το Τμήμα, μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργίας του Κλάδου Ελέγχων, έχουν εκδοθεί πολλαπλές εξώδικες ρυθμίσεις και έχουν υποβληθεί σειρά εκθέσεων γεγονότων στη Νομική Υπηρεσία με σκοπό την ποινική δίωξη μεγάλου αριθμού υποθέσεων μη συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Αναφέρει επίσης ότι στη μέχρι σήμερα σύντομη λειτουργία του Κλάδου, έγινε θεσμοθέτηση συνεργασιών με φορείς όπως την Αστυνομία (Μνημόνιο Συνεργασίας) και την Πυροσβεστική (Διάταγμα Πυροπροστασίας), ενίσχυσε την εμπλοκή των τοπικών Αρχών στους Περιβαλλοντικούς Ελέγχους διορίζοντας και εκπαιδεύοντας πέραν των 150 επιθεωρητών Παγκύπρια, εκπαιδεύει και εξειδικεύει συνεχώς τους επιθεωρητές του Τμήματος Περιβάλλοντος, οργάνωσε και οργανώνει εκστρατείες σε συνεργασία με άλλα Τμήματα της Δημοκρατίας και εμπλέκει συνεχώς νέες τεχνολογίες στη διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων και παρακολούθησης.

Αναλυτικότερα, εξηγεί ότι oι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος διενεργούν αυτοψίες σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό έργο ή δραστηριότητα που υπάγεται στις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος ή επιβάλλεται για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και να προβαίνουν σε ελέγχους και μετρήσεις, καθώς και στη συλλογή κάθε χρήσιμου κατά την κρίση τους στοιχείου για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Λέει ότι στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις, λαμβάνονται άμεσα τα κατάλληλα μέτρα επιβολής της νομοθεσίας.

Η διεξαγωγή περιβαλλοντικών ελέγχων σε έργα και δραστηριότητες που έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει συμμόρφωση στους όρους που θέτουν οι αρμόδιες υπηρεσίες τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και στη φάση λειτουργίας τους, αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα για την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος, συνεχίζει αναφέροντας ότι η περιβαλλοντική επιθεώρηση περιλαμβάνει επιτόπιες επισκέψεις, έλεγχο της επίτευξης των προτύπων περιβαλλοντικής ποιότητας, εξέταση εκθέσεων, αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και των εργασιών που εκτελούνται στην ελεγχόμενη εγκατάσταση, έλεγχο των χώρων και του σχετικού εξοπλισμού και της καταλληλότητας της εφαρμοζόμενης περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς και έλεγχο των σχετικών αρχείων που τηρούν οι διοικήσεις των ελεγχόμενων εγκαταστάσεων.

Συμπληρώνει ότι σε κάθε περίπτωση, στόχος του είναι η αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και για το σκοπό αυτό καταβάλλει κάθε προσπάθεια για συνεχή αναβάθμιση των περιβαλλοντικών ελέγχων, καθώς και επιβολής της κείμενης νομοθεσίας.

ΚΥΠΕ