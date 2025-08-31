Διαβήματα φορέων της Πάφου για την προστασία των νοτιοδυτικών ακτών Πάφου και Γεροσκήπου

Κοινή επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας αποφασίσθηκε να σταλεί στο πλαίσιο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο μεταξύ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου, του Συνδέσμου Ξενοδόχων Πάφου και των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας με στόχο την θωράκιση του παραλιακού μετώπου Γεροσκήπου, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΒΕ Πάφου Γιώργο Μάη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΥΞΕ Πάφου Ευριπίδη Λοϊζίδη και τον Δήμαρχο Ιεροκηπίας Νίκο Παλιό.

Σε δηλώσεις του ο κ. Μάης ανέφερε πως οι συγκεκριμένοι κυματοθραύστες ξεκινούν από το ξενοδοχείο Φαέθων και θα φτάνουνε μέχρι το ξενοδοχείο Άναμπελ, προσθέτοντας πως το έργο είναι ώριμο πλέον, αφού έχουν γίνει όλες οι διαβουλεύσεις και οι δύο Δήμοι Πάφου και Ιεροκηπίας οι οποίοι είχαν σχεδιαστεί καταρχήν να λειτουργήσουν ως Αναθέτουσα Αρχή για διάφορους λόγους δεν μπορεί να γίνει αυτό. Κατόπιν τούτου συνέχισε, έχουν έρθει σε συνεννόηση με το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου, σημείωσε πως τόσο ο Υπουργός όσο και η Διεύθυνση των Δημοσίων Έργων έχουν εκφράσει τη σύμφωνο γνώμη τους ότι μπορούν οι ίδιοι να προσφοροδοτήσουν το έργο. Πρόσθεσε επίσης, πως υπολείπονται κάποια διαδικαστικά, όπως η διασφάλιση των κονδυλίων για να μπορέσει να προκηρυχθεί το έργο, ευχόμενος όπως μέχρι το τέλος του χρόνο αυτό θα γίνει.

Aναφερόμενος στο ιστορικό του έργου ο κ. Μάης σημείωσε πως κατά την διάρκεια της ωρίμανσης του έργου υπήρχαν αρκετά εμπόδια κι δαιδαλώδης διαδικασίες αφού εμπλέκονταν το Τμήμα Αρχαιοτήτων , το Τμήμα Περιβάλλοντος το Τμήμα θαλάσσιων Ερευνών και όλες οι συναφείς υπηρεσίες.

Επεσήμανε ακόμη πως έχουν ξεπεραστεί όλα τα προβλήματα και είχε αναλάβει να «τρέξει » αυτή την διαδικασία ο Δήμος Πάφου με τον Δήμο Ιεροκηπίας και με συντονιστή τον Δημοτικό Μηχανικό του Δ. Ιεροκηπίας. Στην πορεία, όπως είπε, διαφάνηκε ότι δεν ήταν εύκολο να παρακολουθηθεί το έργο λόγω έλλειψη εμπειρίας από τους δύο Δήμους . Έτσι συμπλήρωσε, « ήρθαν σε επαφή μαζί με το Τμήμα Δημοσίων Έργων το οποίο έχει την εμπειρία , αφού όλοι οι κυματοθραύστες που έχουν κατασκευαστεί στην Κύπρο έχουν προσφοροδοτηθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων».

Ο πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου συνεχίζοντας ανέφερε πως έγινε αποδεκτό το αίτημα των δύο Δήμων και οι τελευταίες πινελιές έχουν να κάνουν με την ανάληψη από πλευράς του Τμήματος Δημοσίων Έργων της προσφοροδότησης του έργου, να συνταχθούν τα έγγραφα, η προκήρυξη και να διασφαλιστούν οι πόροι, τα ανάλογα κονδύλια, κατέληξε. Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Πάφου Ευριπίδης Λοϊζίδης σημείωσε πως οι μελέτες έχουν τελειώσει και για τον Δ. Πάφου και για τον Δ. Γεροσκήπου , προσθέτοντας πως είναι έτοιμα τα κατασκευαστικά σχέδια για το έργο των κυματοθραυστών .

Ο κ. Λοϊζίδης ανέφερε πως το έργο είναι ώριμο και σύμφωνα με την ενημέρωση που έτυχαν από τους δύο Δήμους μπορούν να ξεκινήσουν τα έργα από τον προσφοροδότη. Μπορεί είπε ,ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Πάφου, να καθυστέρησαν λίγο να παρθούν αποφάσεις αλλά έστω και τώρα είναι πολύ καλός χρόνος να προχωρήσουν τα έργα που θα είναι προς όφελος της Πάφου, συμπλήρωσε. Πρόσθεσε ακόμη πως έχουν ζητήσει από τον ΠτΔ να επισπεύσει την διαδικασία.

Εξάλλου ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας ανέφερε πως τη σύσκεψη που έγινε αυτη την εβδομάδα, απασχόλησε η υλοποίηση της ακτομηχανικής μελέτης προστασίας των νοτιοδυτικών ακτών Πάφου και Γεροσκήπου. Καθώς διαπιστώθηκε ότι το έργο είναι σε προχωρημένο βαθμό ωρίμανσης, αποφασίστηκε,όπως είπε, να σταλεί επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για ενημέρωσή του, με αίτημα την προκήρυξη του έργου τον Οκτώβριο του 2026.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τους εμπλεκόμενους φορείς την επιστολή που θα συνυπογράψουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα τονιστεί ότι το συγκεκριμένο έργο είναι υψηλής προτεραιότητας και υπερτοπικής σημασίας και ότι η Πάφος θα πρέπει να αποκτήσει παραλίες.

Οι εμπλεκόμενοι ζητούν την καλύτερη οργάνωση των παραλιών, ώστε να προσφερθεί και ασφάλεια των λουόμενων.