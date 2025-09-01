«Καταγράφηκαν παραλείψεις υπηρεσιών, σεβαστό το πόρισμα ATF», λέει ο Χαρτσιώτης - Τι απάντησε για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού

Είναι απόλυτα σεβαστό το πόρισμα της ATF για την καταστροφική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό, δήλωσε τη Δευτέρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Μάριος Χαρτσιώτης, σημειώνοντας ότι έχουν εντοπιστεί θέματα που άπτονται της διαχείρισης της πυρκαγιάς από τις υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο Υπουργός μιλούσε στο περιθώριο διάσκεψης Τύπου με θέμα «Έναρξη Παγκύπριας Διαφωτιστικής Εκστρατείας γύρω από Θέματα Πρόληψης και Καταπολέμησης του Σεξισμού», στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, στη Λευκωσία.

Αναφερόμενος στο πόρισμα της ATF, ο κ. Χαρτσιώτης είπε ότι το πόρισμα «έχει δοθεί στην δημοσιότητα, έτυχε και σχολιασμού ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων την περασμένη Παρασκευή. Τα αποτελέσματα και το πόρισμα είναι εκεί και είναι απόλυτα σεβαστό», σημείωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με τη διαχείριση της πυρκαγιάς εκ μέρους των υπηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ανέφερε ότι «έχουν εντοπιστεί συγκεκριμένα θέματα, τα οποία έχουν αποτυπωθεί στις εκθέσεις των τεσσάρων υπηρεσιών που έχουν δοθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και σε όλες τις απαντήσεις από το ερωτηματολόγιο των βουλευτών κατά τις τελευταίες δύο συνεδρίες (της Βουλής για την πυρκαγιά)».

«Ό,τι έχει εντοπιστεί έχει καταγραφεί», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «έχει καταγραφεί συγκεκριμένο υλικό που αφορά εισηγήσεις για να μην επαναληφθούν παραλείψεις από δω και πέρα σε παρόμοιες περιπτώσεις».

Παράλληλα ο κ. Χαρτσιώτης τόνισε ότι «σε μια τέτοιας σφοδρότητας καταστροφή και φυσικά φαινόμενα είναι αδύνατο να μπορέσουν να ελεγχθούν όλα και να κυλήσουν όλα στην εντέλεια». Οπως δήλωσε, «πάντοτε σε μια περίπτωση πολέμου ή στην εκτέλεση τέτοιων αποστολών που έχουν να επιτελέσουν η Κυπριακή Δημοκρατία και όλοι οι αρμόδιοι φορείς είναι φυσιολογικό κάποιες παραλείψεις να παρουσιάζονται», προσθέτοντας πως «παρά ταύτα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή, αυτές οι παραλείψεις να ελαττωθούν και, αν είναι δυνατόν, να εκλείψουν σε παρόμοιες περιπτώσεις».

Σημείωσε περαιτέρω ότι «τα στοιχεία της φύσεως δεν είναι εύκολο να τα δαμάσει κανένας με οποιονδήποτε τρόπο, όπως δεν κατάφεραν να τα δαμάσουν ούτε ακόμη και προηγμένες χώρες, ακόμη και οικονομικά ή και τεχνολογικά προηγμένες από την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό είναι αναπόφευκτο και είναι γνωστό τοις πάσι».

Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα δημοσίευμα για πυροσβεστικά

Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα σημερινό δημοσίευμα για τεχνικά προβλήματα σε πυροσβεστικά οχήματα, δήλωσε εξάλλου ο Υπουργός Δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία θα εκδώσει ανακοίνωση επί του θέματος.

Κληθείς να σχολιάσει σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Αλήθεια», το οποίο έκανε λόγο για ελαττωματικά πυροσβεστικά οχήματα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι «η Πυροσβεστική Υπηρεσία εντός της ημέρας θα εκδώσει ανακοίνωση και θα τοποθετηθεί λεπτομερώς και επισταμένως αναφορικά με το σημερινό δημοσίευμα συγκεκριμένης εφημερίδας, το οποίο φαίνεται ότι κατ' αρχάς περιέχει στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

«Καθαρά θέμα του Προέδρου» ο ανασχηματισμός

Ο ανασχηματισμός είναι καθαρά θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, δήλωσε τη Δευτέρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Μάριος Χαρτσιώτης, προσθέτοντας ότι οι Υπουργοί της Κυβέρνησης υλοποιούν τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης για ανακούφιση των πυρόπληκτων στην ορεινή Λεμεσό.

Ο Υπουργός μιλούσε στο περιθώριο διάσκεψης Τύπου με θέμα «Έναρξη Παγκύπριας Διαφωτιστικής Εκστρατείας γύρω από Θέματα Πρόληψης και Καταπολέμησης του Σεξισμού», στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, στη Λευκωσία.

Ερωτηθείς αν τον απασχολεί το ενδεχόμενο ενός κυβερνητικού ανασχηματισμού, ο κ. Χαρτσιώτης είπε ότι «όπως έχει τεθεί επανειλημμένως το ερώτημα αυτό και έχει απαντηθεί, είναι θέμα καθαρά του Προέδρου της Δημοκρατίας».

«Ως Υπουργοί πρέπει να είμαστε εκεί στις θέσεις μας προκειμένου να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα της διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη, να υλοποιήσουμε το καθημερινό πρόγραμμα που έχουμε, αλλά και – ιδίως αυτή την περίοδο – να υλοποιήσουμε τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης προκειμένου να εφαρμοστούν και να εκτελεστούν όλα εκείνα τα μέτρα για να αμβλύνουμε τον πόνο, τις ζημιές και την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί οι συμπολίτες μας μετά από αυτή την καταστροφή», είπε αναφερόμενος στη φονική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσού.

«Ως πολιτικός προϊστάμενος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τα ενάμιση με δύο χρόνια έχουμε προσφέρει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και στην Αστυνομία Κύπρου όλα εκείνα τα εφόδια, τα οποία ήταν δυνατόν να αντιμετωπίσουν κάποιες φυσικές καταστροφές – επαναλαμβάνω, όχι αυτού του μεγέθους για το οποίο δεν ήμασταν έτοιμοι, γιατί επρόκειτο για κάτι πρωτοφανές, όπως αποδείχθηκε και από το πόρισμα των Αμερικανών», τόνισε σχετικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

Πηγή: ΚΥΠΕ