Πετρίδειο Ίδρυμα : Θερινό Σινεμά “The Devil Wears Prada” με πρωταγωνίστρια την Μέριλ Στρίπ

Η θάλασσα, ο έναστρος ουρανός , το θαλασσινό αεράκι της φθινοπωριάτικης νύχτας θα συνεπάρουν το κινηματογραφόφιλο κοινό στην παραλία του Venus Beach την Κυριακή 7.9.25 στις 20:00 το βράδυ με την προβολή της ταινίας “The Devil Wears Prada” και πρωταγωνίστρια την Μέριλ Στρίπ.

Διοργανωτής το Πετρίδειο ίδρυμα σε συνεργασία με το Venus Bleu Beach που διοργανώνουν για δεύτερη φορά φέτος προβολή σινεμά στην παραλία γιατί το καλοκαίρι.... δεν τελείωσε ακόμα και το σινεμά στην παραλία συνεχίζει να μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές. Πρόκειται για μια βραδιά γεμάτη γέλιο, κομψότητα και… την Μέριλ Στριπ! Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πιάσουν το αγαπημένο τους μαξιλάρι ή καρέκλα και να ζήσουν τον κινηματογράφο κάτω από τα αστέρια!

Ο διάβολος φοράει Prada “The Devil Wears Prada” είναι αμερικανική κωμωδία παραγωγής 2006 σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Φράνκελ. Είναι ελαφρώς βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Λόρεν Γουεϊσμπέργκερ. Πρωταγωνιστεί η Αν Χάθαγουεϊ στο ρόλο της Άντρια Σακς, μίας προσφάτως απόφοιτης κολεγίου, η οποία πηγαίνει στη Νέα Υόρκη και πιάνει δουλειά ως βοηθός της δυναμικής και απαιτητικής διευθύντριας ενός περιοδικού μόδας Μιράντα Πρίστλεϊ, την οποία υποδύεται η Μέριλ Στριπ. Στην ταινία επίσης συμμετέχουν οι Έμιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι.

Η ερμηνεία της Μέριλ Στριπ απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και έλαβε πολλές υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα Α΄ Γυναικείου Ρόλου. Η αποδοχή της ταινίας από τους κριτικούς ήταν πιο μετριασμένη αλλά αυτό δεν την εμπόδισε να γίνει μεγάλη εισπρακτική επιτυχία, αποφέροντας 326,7 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην καριέρα της Στριπ, πίσω από το Mamma Mia! και την πέμπτη στην καριέρα της Χάθαγουεϊ, πίσω από τις ταινίες ο Σκοτεινός Ιππότης : Η Επιστροφή (The Dark Knight Rises),η Αλίκη στην Χώρα των θαυμάτων (Alice in Wonderland),Οι Άθλιοι (Les Misérables) και Rio.

Η είσοδος είναι ελεύθερη .