Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 1.400 οι νεκροί - Πολλοί οι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια (βίντεο)

Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό των 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν φαίνεται να ξεπερνά τους 1.400, την ίδια ώρα που οι ομάδες διασωστών, αναζητούν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια, όπως ανακοίνωσαν οι Ταλιμπάν την Τρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το NBC News, η επιχείρηση των διασωστικών ομάδων για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων και τραυματισμένων, επεκτείνεται και σε απομακρυσμένες περιοχές.

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, ενημέρωσε τον αριθμό των νεκρών που ανήλθαν σε 1.411 και των τραυματιών σε περισσότερους από 3.124, προσθέτοντας σε ανάρτησή του στο Χ ότι περισσότερα από 5.400 σπίτια έχουν καταστραφεί.

«Πολλοί είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια των κατεστραμμένων σπιτιών και οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται», ανέφερε σε δική της ενημέρωση, η Αφγανική Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου στο Χ.

Ο οργανισμός είχε νωρίτερα ανεβάσει τον αριθμό των νεκρών σε περισσότερους από 1.100, αλλά ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι, αφού από τον σεισμό προκλήθηκαν κατολισθήσεις που μπλόκαραν τους δρόμους, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση των ομάδων στην ορεινή ανατολική περιοχή.

Οι υπηρεσίες παροχής βοήθειας του Αφγανιστάν προσεγγίζουν ορισμένα σημεία με τα πόδια ή και ελικόπτερα, τα οποία συνδράμουν στην αερομεταφορά των τραυματιών.

Το επίκεντρο του σεισμού, που είχε εστιακό βάθος μόλις 8 χιλιόμετρα, εντοπίστηκε 27 χιλιόμετρα από την Τζαλαλαμπάντ, πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Όμως οι περισσότεροι νεκροί, έχουν καταγραφεί στη γειτονική επαρχία Κουνάρ, όπως δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από την Καμπούλ ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Μουτζάχιντ.

Σεισμός στο Αφγανιστάν: «Δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ κάτι παρόμοιο»

Από το 2021, όταν επέστρεψαν στην εξουσία στο Αφγανιστάν, οι Ταλιμπάν έχουν αντιμετωπίσει ακόμη έναν καταστροφικό σεισμό: το 2023 στη Χεράτ, στο δυτικό τμήμα της χώρας κοντά στα σύνορα με το Ιράν, όταν σκοτώθηκαν περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι και καταστράφηκαν περισσότερα από 63.00 σπίτια.

Οι αξιωματούχοι της χώρας δεν σταματούν να επαναλαμβάνουν ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες σε απομονωμένες, ορεινές περιοχές κατά μήκος των συνόρων με το Πακιστάν όπου πολλά σπίτια από λάσπη και πέτρες κατέρρευσαν, και να δηλώνουν ότι οι ζημιές στην Κουνάρ είναι «πολύ μεγάλες».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, τρία χωριά ισοπεδώθηκαν στην επαρχία αυτή, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν σημειωθεί σε πολλά άλλα. «Δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ κάτι παρόμοιο», δήλωσε ο Ιγιάζ Ουλχάκ Γιάαντ, αξιωματούχος της περιοχής Νουργκάλ στην επαρχία Κουνάρ. «Ήταν τρομακτικό, τα παιδιά και οι γυναίκες ούρλιαζαν», πρόσθεσε.

Ο Μουχάμαντ Αζίζ, εργάτης από την περιοχή Νουρ Γκουλ της επαρχίας Κουνάρ, είπε ότι 10 συγγενείς του, συμπεριλαμβανομένων των πέντε παιδιών του, σκοτώθηκαν στον σεισμό και πολλοί άνθρωποι από το χωριό του είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια. «Οι φτωχοί άνθρωποι σε αυτήν την περιοχή έχουν χάσει τα πάντα», είπε. «Υπάρχει θάνατος σε κάθε σπίτι και κάτω από τα ερείπια κάθε στέγης υπάρχουν πτώματα. Τα σπίτια από λάσπη έχουν καταστραφεί και η καταστροφή είναι παντού. Οι άνθρωποι αναζητούν απεγνωσμένα βοήθεια».

Με πληροφορίες από NBC News / lifo.gr