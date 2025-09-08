Η Μαγεία του Πιάνου – DUO IMMERSIO – Ρεσιτάλ πιάνου για τέσσερα χέρια Mujie Yan & Δαυίδ Αναστασίου Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου,

Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 7:00 μ.μ.

Το Ledra Music Soloists σας προσκαλεί σε μια ιδιαίτερη βραδιά μουσικής δωματίου με το Duo Immersio, το ανερχόμενο σχήμα πιάνου τεσσάρων χεριών με έδρα τη Σκωτία, που αποτελείται από τη Mujie Yan και τον Δαυίδ Αναστασίου. Η συναυλία αυτή σηματοδοτεί την πρώτη εμφάνιση του Duo Immersio στην Κύπρο. Σε αυτή τη συναυλία, το Duo Immersio παρουσιάζει ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που αναδεικνύει τον πλούτο και την εκφραστική ποικιλία της μουσικής για πιάνο τεσσάρων χεριών.

Από τη θυελλώδη δραματικότητα του έργου Θύελλες της ζωής του Φραντς Σούμπερτ και το λεπταίσθητο Ονειροπόλημα του Αλεξάντερ Σκριάμπιν (σε διασκευή του Α. Βίνκλερ), έως τον παιχνιδιάρικο σαρκασμό της Κωμικής Πομπή του Εμανουέλ Σαμπριέ, οι δύο καλλιτέχνες ξεδιπλώνουν με ευαισθησία και δεξιοτεχνία μια σειρά έργων που σπανίως παρουσιάζονται στη σκηνή. Η Φαντασία του Μότσαρτ σε Φα ελάσσονα, KV 608, με την πολυφωνική της αρχιτεκτονική, και η υποβλητική Αυγή στον ποταμό Μόσκοβα του Μουσόργκσκι, προσθέτουν στιγμές στοχασμού και εσωτερικότητας, ενώ το κομψό Βαλς, έργο 3 του Έρνε Ντόχνανι, και τα τρία λυρικά Ποιήματα, έργο 20 του Έντουαρντ ΜακΝτάουελ, φέρνουν στο προσκήνιο τη ρομαντική παράδοση με μια σύγχρονη ευαισθησία.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τον δεξιοτεχνικό Μαθητευόμενο Μάγο του Πωλ Ντύκα — ένα συμφωνικό ποίημα γεμάτο ζωντάνια, φαντασία και θεατρικότητα, που αποτελεί λαμπρό επιστέγασμα ενός πολύχρωμου και εκφραστικά φορτισμένου μουσικού ταξιδιού. Πρόγραμμα Franz Schubert: Allegro σε Λα ελάσσονα, D947 Θύελλες της ζωής Alexander Scriabin / A. Winkler: Ονειροπόλημα, έργο 24 Emmanuel Chabrier: Κωμικής Πομπή Wolfgang Amadeus Mozart: Φαντασία σε Φα ελάσσονα, KV 608 Modest Mussorgsky: Αυγή στον ποταμό Μόσκοβα Ernő Dohnányi: Βαλς, έργο 3 Edward MacDowell: Τρία ποιήματα, έργο 20 Paul Dukas: Ο μαθητευόμενος μάγος Το Duo Immersio, αποτελούμενο από τη Μουτζιέ Γιαν και τον Δαυίδ Αναστασίου, συνιστά μια δυναμική πιανιστική σύμπραξη που συνδυάζει ευαισθησία, δεξιοτεχνία και κοινό καλλιτεχνικό όραμα. Με έδρα τη Γλασκώβη, οι δύο νέοι καλλιτέχνες έχουν ήδη ξεχωρίσει για την αρμονική τους συνύπαρξη στη σκηνή και την ικανότητά τους να αναδεικνύουν τον πλούτο του ρεπερτορίου για πιάνο τεσσάρων χεριών και δύο πιάνων. Από το βραβευμένο τους ντεμπούτο με το Βραβείο Peter Lindsay Miller Piano Duo Prize (2024), έχουν παρουσιάσει ρεσιτάλ με διασκευές συμφωνικών έργων και έργα πρωτοποριακού χαρακτήρα, σε χώρους όπως το Royal Conservatoire of Scotland, ο Καθεδρικός της Γλασκώβης και η Εκκλησία Williamwood Parish.

Το πρόγραμμά τους χαρακτηρίζεται από ευρηματικότητα και ιστορική αντίληψη, καθώς φέρνουν σε διάλογο συνθέτες όπως ο Σκριάμπιν, ο Μπραμς, ο Λιαπούνοφ και ο Γκλαζούνοφ. Πέρα από την τεχνική τους αρτιότητα, αυτό που τους ξεχωρίζει είναι η ποιότητα της μουσικής επικοινωνίας τους: ερμηνείες με εσωτερικό παλμό, πλούσια φραστική διαύγεια και ενσυναίσθηση. Το Duo Immersio δεν λειτουργεί απλώς ως σύνολο, αλλά ως ενιαία μουσική φωνή που ανανεώνει την παραδοσιακή εμπειρία του πιανιστικού ντουέτου, με φρέσκια ματιά και βαθιά αφοσίωση. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ | Κανονικά €15 | Μειωμένα* €10 (Μέλη LMS, συνταξιούχοι, μαθητές και φοιτητές με ταυτότητα, στρατιώτες) www.soldoutticketbox.com | Καταστήματα Stephanis ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | 99744227 | info@ledramusic.org | www.ledramusic.org

Βιογραφικά

Δαβίδ Αναστασίου

Ο Δαβίδ Αναστασίου είναι Κύπριος πιανίστας συναυλιών και μουσικός δωματίου με έδρα τη Γλασκώβη. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο πιάνο στη Μουσική Σχολή Λευκωσίας υπό την καθοδήγηση του Δρ. Νικόλα Κωνσταντίνου, από όπου αποφοίτησε με διάκριση. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην Κύπρο, συμμετείχε σε διάφορες μουσικές εκδηλώσεις διαφορετικών ειδών, γεγονός που του έδωσε την ευκαιρία να κάνει τα πρώτα του βήματα στην αναζήτηση της μουσικής του ταυτότητας. Σημαντικές εμφανίσεις περιλαμβάνουν την πρώτη του εμφάνιση ως πιανίστας συναυλιών το 2015, όπου ερμήνευσε τη Φαντασία σε Ουγγρικούς Λαϊκούς Χορούς του Φραντς Λιστ (S.123) υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Κουντούρη με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου, καθώς και το πρώτο του σόλο ρεσιτάλ στη Λευκωσία, που διοργανώθηκε από τους Ledra Music Soloists στην Academia del’Arte. Το 2019, ο Δαβίδ πραγματοποίησε τις πρώτες του διεθνείς εμφανίσεις, συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς και σόλο ρεσιτάλ στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του Thess Junior Piano Competition.

Στη συνέχεια, προχώρησε σε περαιτέρω μουσικές σπουδές στο Βασιλικό Ωδείο της Σκωτίας (Royal Conservatoire of Scotland), υπό την καθοδήγηση των Petras Geniusas και Fali Pavri, από όπου αποφοίτησε το 2023 με Άριστα και Τιμητική Διάκριση. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών, συμμετείχε σε διάφορες σόλο και μουσικές δωματίου συναυλίες, όπως Mondays at One, Fridays at One, Piano and Dance, RCS Big Guitar Weekend, Plug Festival, καθώς και σε masterclasses που πραγματοποιήθηκαν από τη Lilya Zilberstein (Chigiana Festival), το Brodsky Quartet, τον Boris Berman, τον Malcolm Martineau και άλλους. Επιπλέον, έχει λάβει βραβεία σε διαγωνισμούς, όπως το πρώτο βραβείο στον Διαγωνισμό Peter Lindsay Miller του RCS, το δεύτερο βραβείο στον Διαγωνισμό Κλασικού Κοντσέρτου του RCS και το τρίτο βραβείο στην κατηγορία Chamber Music του Διαγωνισμού Beethoven Young Musician (Master Artist). Ως μουσικός δωματίου, ο Δαβίδ είναι συνιδρυτής των συνόλων Immersio Duo (πιάνο 4 χέρια) και Euphonia Duo (πιάνο-βιολί), με εμφανίσεις σε διάφορους χώρους στο Εδιμβούργο και τη Γλασκώβη. Πρόσφατες συναυλίες του περιλαμβάνουν τις παραστάσεις The Orchestra Reimagined: Orchestral Pieces Transcribed for Two Pianos (Royal Conservatoire of Scotland), Through the Nations and Beyond (Καθεδρικός Ναός της Γλασκώβης, St. Giles Cathedral Εδιμβούργου), Women Composers Concert: Music for Violin and Piano (St. Giles Cathedral) και Emotives: Music for Piano 4 Hands (Williamwood Parish Church, Καθεδρικός Ναός της Γλασκώβης).

Mujie Yan

Η Mujie Yan είναι μια Κινέζα πιανίστρια με ευελιξία τόσο ως σολίστ στο πιάνο όσο και στο τσέμπαλο, η οποία ολοκληρώνει το μεταπτυχιακό της με υποτροφία στην Ερμηνεία Πιάνου στο Royal Conservatoire of Scotland (RCS). Απέκτησε το πτυχίο της με Άριστα από το RCS υπό την καθοδήγηση των Fali Pavri και Petras Geniušas. Εστιάζει τις μουσικές της εξερευνήσεις και την ακαδημαϊκή της έρευνα στη μουσική για πιάνο και μουσική δωματίου των Leoš Janáček και Bohuslav Martinů, ενώ προετοιμάζει την αίτησή της για διδακτορικό. Γεννημένη στην Κίνα, η Mujie ανέπτυξε από την ηλικία των επτά ετών ενδιαφέρον για τη μουσική, συμμετέχοντας σε διάφορες δραστηριότητες όπως φωνητική, χορό και πιάνο. Στα δεκατρία της χρόνια, μετακόμισε στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, όπου συνέχισε μαθήματα πιάνου υπό την καθοδήγηση του Javier López Jorge (τότε υποψήφιου διδάκτορα στη Liszt Academy), ο οποίος την ενέπνευσε να συνεχίσει επαγγελματικά τις σπουδές της στο πιάνο. Από την ηλικία των δεκαεπτά, άρχισε εντατική μελέτη υπό τον Καθηγητή Balázs Szokolay, διακεκριμένο καθηγητή πιάνου στη Liszt Academy. Στο τέλος του 2018, παρακολούθησε για σύντομο διάστημα μαθήματα με τους Dr. Tallis Barker και Tony Chen Lin, με τον Tony να την προετοιμάζει για τις εισαγωγικές της εξετάσεις στο RCS, όπου έγινε δεκτή με υποτροφία. Στην ίδια περίοδο ξεκίνησε μαθήματα τσέμπαλου με τη λέκτορα Agnes Ratkó στη Liszt Academy. Μετά την ολοκλήρωση του Διεθνούς Απολυτηρίου (IB) με Μουσική Ανώτερου Επιπέδου (7/7) και του πτυχίου της, έγινε δεκτή για μεταπτυχιακές σπουδές στο RCS με υποτροφία.

Η Mujie έχει συμμετάσχει σε πολλά masterclasses, συμπεριλαμβανομένων αυτών που πραγματοποιήθηκαν από τους Gábor Eckhardt, Dmitri Alexeev, Steven Osborne και Boris Berman. Το 2022, μαζί με τον παρτενέρ της στο πιάνο ντουέτο, συμμετείχαν στη θερινή ακαδημία της Accademia Chigiana με masterclasses από τη Lilya Zilberstein.Έχει εμφανιστεί σε διάφορους χώρους, όπως το Parbeszed Haza (Βουδαπέστη), το Pasaréti Közösségi Ház και το Μουσείο Μουσικής Ιστορίας της Βουδαπέστης. Έχει επίσης δώσει ρεσιτάλ σόλο και μουσικής δωματίου στους καθεδρικούς ναούς του Winchester, του St. Giles και της Γλασκώβης, καθώς και σε πολλούς χώρους του RCS. Ως αρπιχορδίστρια, εμφανίστηκε στον St. James Piccadilly (Λονδίνο) υπό τη διεύθυνση του Timothy Redmond, ενώ ως ορχηστρική πιανίστρια συνεργάστηκε με την Ορχήστρα Δωματίου και το Percussion Ensemble του RCS. Πρόσφατα, συμμετείχε ως αρπιχορδίστρια στην ερμηνεία της διάσημης Ορχηστρικής Σουίτας αρ. 3 του Bach υπό τη διεύθυνση του David Watkin. Στα πρόσφατα ρεπερτόριά της περιλαμβάνονται έργα όπως A Night in the Gardens of Spain του M. de Falla, η Σονάτα 1.X.1905 του Janacek, οι Σονάτες αρ. 4 και Νο. 9 του Scriabin και το Κοντσέρτο για Πιάνο του Dvořák. Στον τομέα της μουσικής δωματίου, ερμήνευσε έργα όπως το Τρίο για πιάνο σε Σολ ελάσσονα του Smetana, ενώ έχει συνεργαστεί ως συνοδός στο έργο Knoxville: Summer of 1915 του Barber. Η Mujie έχει διακριθεί σε πολλούς διαγωνισμούς, όπως τον BBC Radio Scotland Young Classical Musician (2024, ημιτελικός), και έχει λάβει βραβεία σε κατηγορίες σόλο και μουσικής δωματίου, όπως το πρώτο βραβείο στον Διαγωνισμό Peter Lindsay Miller Piano Duo (2024) με το ντουέτο Duo Immersio.