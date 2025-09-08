Θρίλερ το θέμα της ΑΤΑ - Κοινή συνάντηση εργοδοτών, συντεχνιών με Παναγιώτου

Σε θρίλερ εξελίσσεται το θέμα της ΑΤΑ, λίγες μέρες πριν την τρίωρη στάση εργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», στις 4:30 το απόγευμα, ο υπουργός θα έχει κοινή συνάντηση με τις συντεχνίες αλλά και τις εργοδοτικές οργανώσεις.

Η ΟΕΒ θα προσέλθει στην κοινή συνάντηση καθώς στην πρόσκληση που τους απευθύνθηκε, γίνεται αναφορά σε ενημέρωση για την μεσολαβητική διαδικασία, με σύντομη διάρκεια χωρίς διαβούλευση. Υπενθυμίζεται ότι η ΟΕΒ, όπως ανέφερε στον «Π», η βοηθός γενική διευθύντρια δεν θα προσερχόταν σε κοινή συνάντηση ενόσω δεν αίρονται τα απεργιακά μέτρα.