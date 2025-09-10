Τιμητική στήλη στην περιοχή των Χολετριών στη μνήμη τριών ηρώων που δολοφονήθηκαν από Τούρκους εξστρεμιστές της ΤΜΤ

Τιμητική στήλη στην μνήμη των ηρώων Παύλου (Παυλάρα) Ηρακλέους από το Μέσα Χωριό και της Αντιγόνης Πούρου από τα Κελοκέδαρα και του γιού της Παντελή Πούρου από τα Κελοκέδαρα δημιουργήθηκε στο σημείο της δολοφονίας τους από τους Τούρκους εξτρεμιστές της ΤΜΤ στις 24 Ιουλίου του 1967.

Οι τρεις Ελληνοκύπριοι δολοφονήθηκαν σε χώρο έξω από το χωριό Χολέτρια της Πάφου. Πρόκειται για μια μαρμάρινη πλάκα με τα ονόματα των τριών δολοφονηθέντων. Σε δηλώσεις του ο γιός του ήρωα Παύλου Ηρακλέους , Κυριάκος Παύλου ανέφερε πως αιτία της δολοφονίας των τριών συμπατριωτών του, μεταξύ των οποίων και του πατέρα του, ήταν ένα επεισόδιο που είχε προηγηθεί τον Ιούλιο του 1967 όταν Ελληνοκύπριος σκότωσε έναν νεαρό Τουρκοκύπριο . Συγκεκριμένα είπε, γίνονταν τουρκοκυπριακός γάμος στο χωριό Κολώνι της Επαρχίας Πάφου τον Ιούλιο του 1967.

Σύμφωνα με την ιστορία συνέχισε, όταν ένας νεαρός Τουρκοκύπριος προσπάθησε να εξυπηρετήσει έναν Ελληνοκύπριο που διέρχονταν από την περιοχή, τότε αυτός εις απάντηση όπως είπε, « του είπε ναί» και ακολούθως « τράβηξε το πιστόλι και τον έπαιξε στο μέτωπο». Τότε συνέχισε, ήταν που έγινε μεγάλος αναβρασμός στην Πάφο.

Ακολούθησε η ασθένεια γυναίκας από τα Κελοκέδαρα η οποία ζητούσε να την μεταφέρουν στο Νοσοκομείο . Δυστυχώς είπε ο κ. Παύλου δεν πήγαινε κανένας και ο μόνος που προθυμοποιήθηκε ήταν ο μακαρίτης ο πατέρας του , ο Παύλος ( Παυλάρας ) Ηρακλέους που είχε γραφείο Ταξί το Νέα – Λεμεσός. Την κλήση της άτυχης Αντιγόνης Πούρου είχε δεχτεί ο αδερφότεκνος του πατέρα του , ο Γιαννάκης ο οποίος είχε προθυμοποιηθεί να μεταβεί για την μεταφορά της γυναίκας ωστόσο ο πατέρας του ο Παύλος ( Παυλάρας ) Ηρακλέους είπε στον νεαρό ότι θα μετέβαινε ο ίδιος που τους γνώριζε και που δεν θα του έκαναν το παραμικρό. Η μοίρα ωστόσο, όπως ανέφερε, έπαιξε άλλα παιχνίδια. Ο πατέρας του λοιπόν συνέχισε, πήρε το ταξί και πήγε στα Κελοκέδαρα από τα Νικόκλεια- Μαμώνια , ακολούθως συνάντησε την Τραχυπέδουλα και στην συνέχεια την κοινότητα των Κελοκεδάρων. Ήταν η εποχή πρόσθεσε που οι Τούρκοι βγήκαν στους δρόμους με σκοπό οποιονδήποτε χριστιανό συναντούσαν να τον σκοτώσουν.

Στην διαδρομή για τα Κελοκέδαρα δεν πείραξαν τον πατέρα του ωστόσο κατά την επιστροφή έχοντας πάρει τους πελάτες του από τα Κελοκέδαρα την 43χρονη γυναίκα και τον 19χρονο γιό της, τους έστησαν καρτέρι έξω από τα Νικόκλεια , τους έπιασαν και μέσα σε ένα χωματόδρομο στο Κάτω χωριό των Χολετριών τους εκτέλεσαν και τους τρεις, όπως είπε. Οι συγγενείς των Παύλου ( Παυλάρα) Ηρακλέους από το Μέσα Χωριό αλλά και της Αντιγόνης Πούρου και του γιού της Παντελή Πούρου από τα Κελοκέδαρα, τους αναζητούσαν χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το ίδιο και η Αστυνομία, ανέφερε ο κ. Κυριάκος Παύλου.

Τους τρεις Ελληνοκύπριους εκτελεσθέντες εντόπισε μια νεαρή βοσκοπούλα και αμέσως ειδοποίησε τον Παπαλάζαρο ιερέα της κοινότητας Χολετριών ο οποίος στην συνέχεια ειδοποίησε την Αστυνομία. Τότε προκλήθηκαν μεγαλύτερες αναταραχές στην Πάφο. Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Παύλου ανέφερε πως στόχος της ανέγερσης της στήλης στην μνήμη των τριών ηρώων ήταν να δημιουργήσει κάτι εις μνήμη του πατέρα του , της 43χρονης γυναίκας και του γιού της αλλά και να μην μείνει αυτό το επεισόδιο στην λήθη.

Σημαντικός πρόσθεσε, ήταν και ο ρόλος του πρώην κοινοτάρχη Χολετριών του Κυριάκου Παπαλαζάρου ο οποίος στάθηκε στο πλευρό του, σ’ αυτή την προσπάθεια. Ο Κυριάκος Παύλου ο πιο μεγάλος γιός του αποβιώσαντα Παύλου Ηρακλέους ανέφερε « ένιωθα ότι πρέπει να κάνω κάτι, είχα ηθική υποχρέωση και ήθελα να νιώσω ησυχία μέσα μου για τον 40χρονο τότε πατέρα μου που άφησε τρία παιδιά , εμένα σε ηλικία 18 ετών, τον αδερφό μου 16 χρόνων και την αδερφή μου μόλις 8 ετών». Χάσαμε τον πατέρα μας σε μια πολύ ευαίσθητη ηλικίακαι εξαιτίας δικό μας λάθους ως Ελληνοκύπριοι, συμπλήρωσε.

Σημειώνεται πως τα αποκαλυπτήρια του μνημείου θα τελέσει ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 09:45 το πρωί.