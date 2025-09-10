Δήμος Πάφου: Καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού εκκρεμεί μετά από 9 χρόνια

Καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού εκκρεμεί μετά από 9 χρόνια, αναφέρει ο Δήμος Πάφου σε σχετική του ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται ο Δήμος Πάφου αισθάνεται την υποχρέωση να τοποθετηθεί δημόσια και με αυστηρότητα για μιαν υπόθεση που καταδεικνύει με ξεκάθαρο τρόπο, τη βαθιά παθογένεια που επικρατεί σε κρίσιμους θεσμούς του Κράτους μας.

Στις 16 Ιουνίου 2016, ο Δήμος Πάφου, προστίθεται στην ανακοίνωση, υπέβαλε καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) κατά του Συνδέσμου Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ) για πρακτικές που θεωρήθηκαν επιζήμιες για τον ανταγωνισμό και το δημόσιο συμφέρον. Στις 13 Ιουνίου 2017, η ΕΠΑ εξέδωσε ομόφωνη απόφαση με την οποία αποδεχόταν πλήρως τους ισχυρισμούς του Δήμου ότι η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΜΗΕΚ να προτρέψει τα μέλη του όπως μην υποβάλουν προσφορές στον προκηρυχθέντα Διαγωνισμό του Δήμου για τον εξωραϊσμό της Δημοτικής Αγοράς, έπληξε τον υγιή ανταγωνισμό στον πυρήνα του.

Με την απόφαση επιβλήθηκε στο Σύνδεσμο διοικητικό πρόστιμο σε σχέση με διαπιστωθείσα παράβαση πρόνοιας του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου. Τρία και πλέον χρόνια μετά, στις 23 Νοεμβρίου 2020, το Διοικητικό Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση της ΕΠΑ, όχι λόγω ουσιαστικής αδυναμίας της καταγγελίας ή ανατροπής των ισχυρισμών αλλά αποκλειστικά λόγω δηλώσεων της τέως Προέδρου της Επιτροπής, οι οποίες σύμφωνα με το Δικαστήριο επηρέασαν τα εχέγγυα αμεροληψίας του οργάνου.

Κανένας άλλος λόγος ακύρωσης δεν εξετάστηκε, προσθέτει ο Δ. Πάφου. Έκτοτε συνεχίζει η ανακοίνωση, έχουν περάσει σχεδόν πέντε επιπλέον έτη χωρίς ουσιαστική εξέλιξη. Μόλις στις 17 Ιουλίου 2025, ο Δήμος Πάφου έλαβε επίσημη ενημέρωση ότι η ΕΠΑ, σε συνεδρία της ημερ. 25.4.2025, αποφάσισε, σε συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου και βάσει σχετικής νομολογίας, να επανεξετάσει την αρχική καταγγελία. Συνάγεται ότι τρεις μήνες μετά τη συνεδρία αυτή δόθηκαν οδηγίες στην Υπηρεσία να προχωρήσει σε προκαταρκτική έρευνα και να καταθέσει Έκθεση Ευρημάτων. Με αυτούς τους ρυθμούς, προσθέτει ο Δήμος Πάφου είναι αμφίβολο αν θα υπάρξει οποιαδήποτε ουσιαστική εξέλιξη πριν από το 2028.

Εννέα ολόκληρα χρόνια μετά την αρχική υποβολή της καταγγελίας, μια υπόθεση που αφορά την προστασία του ανταγωνισμού, την αξιοπιστία της αγοράς και τη διαφάνεια των διαδικασιών παραμένει σε εκκρεμότητα. Το γεγονός αυτό, μαρτυρώντας τη δυσλειτουργία των θεσμών, πλήττει καίρια το κύρος και την αξιοπιστία τους και εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς την ταχύτητα, την επάρκεια και την αξιοπιστία των αρμοδίων Αρχών, συμπληρώνει ο Δ. Πάφου .

Χωρίς υπερβολή, τέτοιες διαδικασίες θυμίζουν κατάσταση κράτους χωρίς θεσμική συνοχή και λογοδοσία. Η ανοχή σε τέτοιες καθυστερήσεις συνιστά de facto αποδυνάμωση του κράτους δικαίου και ευθεία απαξίωση της χρηστής διοίκησης, εκτιμά ο Δήμος Πάφου .

Επιπρόσθετα ο Δήμος Πάφου απαιτεί όπως η υπόθεση εξεταστεί το ταχύτερο, επί της ουσίας και με πλήρη διαφάνεια. Αναμένουμε σαφή χρονοδιαγράμματα και συγκεκριμένη λογοδοσία από κάθε εμπλεκόμενο θεσμό. Η ευθύνη απέναντι στους πολίτες, στη δημόσια διοίκηση και στην ελεύθερη αγορά δεν μπορεί πλέον να παραπέμπεται στις καλένδες καταλήγει η ανακοίνωση.