Χατζηπαντέλα: Κόμβος άμεσης επέμβασης η ευρωπαϊκή βάση πυρόσβεσης στην Κύπρο

«Μείζονος σημασίας να δείξει εμπράκτως την αλληλεγγύη της στα κράτη μέλη η ΕΕ και ειδικά στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου που βιώνουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής με ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες».

Ιδιαίτερη ικανοποίηση εκφράζει ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ, Μιχάλης Χατζηπαντέλα, για την εξαγγελία της Προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για δημιουργία ευρωπαϊκής βάσης πυρόσβεσης στην Κύπρο.

Σε δήλωσή του, υπενθυμίζει την παρέμβαση του, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για ισχυρότερο rescEU και μόνιμα ευρωπαϊκά μέσα άμεσης αντίδρασης, ενώ σημειώνει ότι η δημιουργία ευρωπαϊκής βάσης πυρόσβεσης στην Κύπρο θα λειτουργήσει ώς ένας κόμβος άμεσης επέμβασης, που ενισχύει τη θέση της χώρας μας στην ΕΕ και στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Είναι πεποίθησή μου ότι η κλιματική κρίση απαιτεί πράξεις, όχι λόγια» αναφέρει ο ευρωβουλευτής, ενώ προσθέτει ότι «είναι μείζονος σημασίας να δείξει εμπράκτως την αλληλεγγύη της στα κράτη μέλη η ΕΕ και ειδικά στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου που βιώνουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής με ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες».

Η παρέμβασή του στην Ολομέλεια: 

