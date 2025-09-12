Μνημείο της φύσης οι «Bράχοι των Χασαμπουλιών»

Πόλο έλξης και σημαντικό μνημείο της φύσης και του θρύλου του τόπου μας αποτελούν οι «Βράχοι των Χασαμπουλιών» που βρίσκονται κάτω ακριβώς από το χωριό Τραχυπέδουλα και λίγο μετά το χωριό μαμώνια.

Πλήθος επισκεπτών ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα επισκέπτονται το μέρος, αυτό το βραχώδη τοπίο προκειμένου να συναντήσουν και να αποθανατίσουν τους δύο πελώριους βράχους που είναι σαν να αγκαλιάζονται μεταξύ τους.

Οι δύο βράχοι αφήνουν ένα στενό περασματάκι για να συνεχίσει ο επισκέπτης την πορεία του, μέσα σε ένα μαγευτικό περιβάλλον.

Στους κατοίκους της περιοχής ο βράχος αυτός είναι γνωστός ως «Κουρτελόροτσος»και με την πάροδο του χρόνου η λαϊκή παράδοση και ο μύθος τους απέδωσε την ονομασία « Βράχοι των Χασαμπουλιών».

Οι βράχοι αποτελούν πηγή έμπνευσης για ανθρώπους της τέχνης, του φωτογραφικού φακού και λαϊκούς ποιητές. Αυτοί προκαλούν δέος και αποτελεί χώρος ενεργειακός ενώ το άγγιγμα τους σε μετεφέρει σε άλλες εποχές και στους θρύλους που έχουν ειπωθεί για αυτούς.

Τι λέει η παράδοση

Σύμφωνα με την παράδοση στους δύο πελώριους βράχους κρύβονταν τα «Χασαμπούλια» μια συμμορία τριών αδελφών που έκλεβε ή σκότωνε τους περαστικούς.

Η συμμορία του Χασάνη, του Μεχμέτη και του Χουσεϊν , των τριών αδελφών που τρομοκρατούσαν τα χωριά του Διαρίζο με τους φόνους, τους βιασμούς αλλά και τις ληστείες.

Περί τα τέλη του 19ου αιώνα εξοντώθηκε η συμμορία από τους Αστυνομικούς διευκολύνοντας έτσι το περάσμα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων χωρίς να κινδυνεύουν.