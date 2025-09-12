Σχόλιο Βαρνάβα για πόρισμα Σιζόπουλου - «Να σταθεί η Δικαιοσύνη στο ύψος των περιστάσεων»

Την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση του πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς εξέφρασε ο πρώην βουλευτής Γιώργος Βαρνάβα, ο οποίος είχε προχωρήσει στις 28 Μαρτίου 2023 σε καταγγελία εναντίον του προέδρου της ΕΔΕΚ και μέλους της Βουλής, Μαρίνου Σιζόπουλου.

«Η σημερινή ανακοίνωση του Πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς σε σχέση με την καταγγελία την οποία πρoέβηκα στις 28 Μαρτίου 2023 για το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μαρίνο Σιζόπουλο, σχετικά με ανάμιξη του σε υπόθεση που αφορά στην ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων και την έκδοση “χρυσού διαβατηρίου” κατά τα έτη 2017 -2019 , συνάδει πλήρως με τα αισθήματα των πολιτών, οι οποίοι απαιτούν την αποκάλυψη των σκανδάλων και την πάταξη της διαφθοράς, όποιος και να εμπλέκεται σε αυτή, όποιο αξίωμα και να κατέχει» αναφέρει.

Και συνεχίζει:

«Η Ανεξάρτητή Αρχή κατά της Διαφθοράς είναι η Αρχή στην οποία ο Κυπριακός Λαός έχει εναποθέσει τις ελπίδες του. Αυτή μπορεί να κάνει την διαφορά και να δώσει ελπίδα στην κοινωνία, σε αντίθεση με άλλους θεσμούς οι οποίοι έχουν χάσει την αξιοπιστία τους και βρίσκονται στον πάτο της συνείδησης των πολιτών.

Η ανακοίνωση του σημερινού πορίσματος επιβεβαιώνει τα όσα είχα πολλές φορές αναφέρει δημόσια. Ένας πολιτικός αρχηγός και μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων εκμεταλλευόμενος το αξίωμα που του εμπιστεύτηκε ο Λαός και τα μέλη του κόμματος του, εξυπηρέτησε τα προσωπικά του συμφέροντα την στιγμή που οι τράπεζες κατάσχουν την πρώτη κατοικία φτωχών συμπατριωτών μας, οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους.

Η πάταξη της διαφθοράς είναι πλέον ισχυρή απαίτηση του λαού. Εάν το 2020 ο νυν Γενικός Εισαγγελέας , το γιατί και για ποιόν λόγο ας το απαντήσει ο ίδιος, έδωσε εντολή ο φάκελος της συγκεκριμένης υπόθεσης να μπει στο Αρχείο της Αστυνομίας, αυτή την φορά τον παρακολουθεί ολόκληρος ο κυπριακός λαός, ο οποίος απαιτεί τον τελικό λόγο να τον έχει η Δικαιοσύνη.

Δεν υπάρχει απολύτως καμία δικαιολογία και κανένα δημόσιο συμφέρον αυτήν την φορά να ξαναμπεί η υπόθεση στο Αρχείο της αστυνομίας. Αυτήν την φορά η Γενική Εισαγγελία ας σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Ο Μαρίνος Σιζόπουλος μέχρι σήμερα εκτός από αυτήν την υπόθεση και για πάρα πολλές άλλες είχε «μπάρμπα στην Κορώνη». Ελπίζω αυτός ο «μπάρμπας» να έχει πλέον «αποβιώσει» και αυτήν την φορά η Δικαιοσύνη να έχει τον πρώτο λόγο.

Οι πολίτες αυτού του τόπου έχουν μπουχτίσει με τις δημόσιες δηλώσεις Αξιωματούχων του Κράτους, Πολιτικών Αρχηγών και Θεσμών ότι τάσσονται κατά της διαφθοράς. Ας τοποθετηθούν αυτήν την φορά και ας αποδείξουν ότι τα λόγια τους δεν είναι κούφια, αλλά έχουν ουσία! Ας περάσουν από τα λόγια στις πράξεις. Κάποιοι για παρόμοιου τύπου περιπτώσεις πριν μερικά χρόνια διοργάνωναν διαμαρτυρίες έξω από την Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ευελπιστώ ότι η τοποθέτηση τους σε αυτήν την περίπτωση θα είναι καυστική και απαιτητική από πλευράς τους, ώστε η υπόθεση να οδηγηθεί στην Δικαιοσύνη και αυτή να αποφασίσει.

Ως πρώην πολιτειακός αξιωματούχος και άτομο το οποίο συνεχίζει να ενδιαφέρεται για την πολιτική ζωή αυτού του τόπου, δεν μπορώ να ανεχθώ την διαφθορά από όπου και να προέρχεται αυτή. Αυτό που μπορώ να διαβεβαιώσω είναι ότι θα συνεχίσω την πορεία την οποία είχα τόσα χρόνια και θα στέκομαι απέναντι στο διεφθαρμένο σύστημα και ιδιαίτερα στους διεφθαρμένους πολιτικούς, οι οποίοι κρατούν στα χέρια τους την τύχη των πολιτών αυτού του κράτους.