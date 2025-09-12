Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Στο Τμ. Εργασιακών Σχέσεων τη Δευτέρα οι πλευρές μετά την απεργία στα ξενοδοχεία του ομίλου Atlantica

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος, ο σεβασμός του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και η εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων θα διασφαλίσουν την εργασιακή ειρήνη, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και τη βελτίωση των ωφελημάτων των εργαζομένων

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας σε ανακοίνωσή του αναφορικά με την απεργία στη ξενοδοχειακή μονάδα στην επαρχία Λεμεσού, σημειώνει ότι οι δύο πλευρές θα πρέπει να σεβαστούν τις πρόνοιες του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και να άρουν οποιεσδήποτε ενέργειες τον παραβιάζουν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος, ο σεβασμός του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και η εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων θα διασφαλίσουν την εργασιακή ειρήνη, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και τη βελτίωση των ωφελημάτων των εργαζομένων. 

Στα πιο πάνω πλαίσια, έχουν καλέσει τις δύο πλευρές σε σύσκεψη στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων την ερχόμενη Δευτέρα.

Tags

Ξενοδοχείαστάση εργασίαςΥπουργείο ΕργασίαςΑΠΕΡΓΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited