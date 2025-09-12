Στο Τμ. Εργασιακών Σχέσεων τη Δευτέρα οι πλευρές μετά την απεργία στα ξενοδοχεία του ομίλου Atlantica

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας σε ανακοίνωσή του αναφορικά με την απεργία στη ξενοδοχειακή μονάδα στην επαρχία Λεμεσού, σημειώνει ότι οι δύο πλευρές θα πρέπει να σεβαστούν τις πρόνοιες του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και να άρουν οποιεσδήποτε ενέργειες τον παραβιάζουν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος, ο σεβασμός του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και η εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων θα διασφαλίσουν την εργασιακή ειρήνη, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και τη βελτίωση των ωφελημάτων των εργαζομένων.

Στα πιο πάνω πλαίσια, έχουν καλέσει τις δύο πλευρές σε σύσκεψη στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων την ερχόμενη Δευτέρα.