Σάρκα και οστά παίρνει το έργο της ανάπλασης του πυρήνα της πλατείας Κουκλιών

Ξεκινούν εντός της εβδομάδας οι εργασίες της ανάπλασης του πυρήνα της πλατείας Κουκλιών, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κ.Σ. Κουκλιών Χρηστάκη Κάιζερ προσθέτοντας πως το κόστος ανέρχεται πέραν του μισού εκατομυρίου ευρώ.

Σε δηλώσεις του στο «Π» ο κ. Κάιζερ ανέφερε πως το έργο εκκρεμούσε για περισσότερο από 20 χρόνια, σημειώνοντας πως η υλοποίηση του αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους που είχ θέσει και σήμερα γίνεται βήμα προς τη νέα εποχή των Κουκλιών.

Το έργο αφορά όπως εξήγησε επιδιόρθωση όψεων και των οροφών τους έξι παλαιών κατοικιών που έχουν απαλλοτριωθεί από το Τμήμα Αρχαιοτήτων και θα γίνει από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Το έργο του πυρήνα της νέας πλατείας, είπε ο κ. Κάιζερ, δεν θα είναι απλώς ένας αναβαθμισμένος δημόσιος χώρος αλλά θα αποτελέσει τουριστικό σημείο αναφοράς για την κοινότητα, δίνοντας νέα πνοή στην τοπική ανάπτυξη, στην επιχειρηματικότητα και στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Αυτές οι έξι κατοικίες θα λειτουργήσουν με την ολοκλήρωση του έργου, συνέχισε ο κοινοτάρχης Κουκλιών, ως καταστήματα που αναμένεται να τυγχάνουν επισκεψιμότητας.

Το έργο συνέχισε, παίρνει σάρκα και οστά, σημειώνοντας παράλληλα πως τα Κούκλια είναι μια κοινότητα με μακραίωνη ιστορία και πλούσια φυσική ομορφιά που τυγχάνει μεγάλης επισκεψιμότητας.

Ο κ. Κάιζερ είπε πως στόχος της κοινοτικής αρχής είναι η παροχή διευκολύνσεων και αναβαθμισμένων χώρων τόσο προς τους κατοίκους της περιοχής όσο και προς τους επισκέπτες ντόπιους και ξένους.

Τα Κούκλια συνέχισε, βρίσκονται 16 χιλιόμετρα από την πόλη της Πάφου και είναι κτισμένα στα ερείπια ενός αρχαίου βασιλείου της Παλαίπαφου. Η κοινότητα συνέχισε, ήδη εντυπωσιάζει με τα πολλά αξιοθέατα του και την ξεχωριστή ομορφιά του.