Στις 100.000 ευρώ το όριο για πολύτεκνους

Ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, μετά το πέρας της μακράς σύσκεψης στο υπουργείο Οικονομικών με τους επικεφαλής η εκπρόσωπος κοινοβουλευτικών κομμάτων εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία υλοποίησης της φορολογικής μεταρρύθμισης. Μάλιστα ο κ. κεραυνός ανακοίνωσε και τρεις προσθήκες στην φορολογική μεταρρύθμιση ικανοποιώντας και αιτήματα που έχουν υποβληθεί το τελευταίο διάστημα.

Αύξηση του ορίου για πολύτεκνες οικογένειες: Το εισοδηματικό όριο προκειμένου πολύτεκνες οικογένειες να διατηρούν τα φορολογικά ευεργετήματα θα ανέλθει στα 100.000 ευρώ, από 80.000 ευρώ ικανοποιώντας σχετικό αίτημα ομάδων πολιτών και φορέων.

Εκπτωση φόρου για ασφάλιση κατοικίας: Έπειτα από πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, η κυβέρνηση υιοθέτησε πρόταση που παρουσιάστηκε στην χθεσινή σύσκεψη, αλλά και που έχει υποβληθεί ως εισήγηση από τον Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, πως όσοι ασφαλίζουν την κατοικία τους (κύρια και εξοχική) θα δικαιούνται φορολογική έκπτωση, κατά το πρότυπο των φορολογικών ελαφρύνσεων για ασφάλειες ζωής.

Εξασφάλιση πλήρους διαφάνειας στις ρυθμίσεις παρέμβασης του Έφορου: Αντιμετωπίζοντας ανησυχίες ότι ο Έφορος θα αποκτούσε υπερεξουσίες, ο υπουργός διευκρίνισε πως δεν πρόκειται να ενταχθούν τέτοιες διατάξεις και επισήμανε πως όλες οι πρόνοιες θα είναι ξεκάθαρες, λεπτομερώς καταγεγραμμένες και διαφανείς.

Αισιοδοξία για τη συνέχεια

Ο κ. Κεραυνός εξέφρασε αισιοδοξία για τη συλλογική προσπάθεια που συντελείται, χαρακτηρίζοντας τη μεταρρύθμιση πρωτοβουλία που «αφορά όλους, την κοινωνία και την οικονομία». Επισήμανε την προθυμία της κυβέρνησης να συνεχίσει τον διάλογο, επιδιώκοντας, ωστόσο, να τηρηθούν «σωστά χρονοδιαγράμματα και γρήγοροι ρυθμοί», ώστε η νέα φορολογική μεταρρύθμιση να έχει ψηφιστεί μέχρι το τέλος του έτους. Παράλληλα, σημείωσε ότι στόχος είναι η ανακούφιση των φορολογούμενων, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας μέσα στη διεθνή αβεβαιότητα.

Ο υπουργός ευχαρίστησε τα κόμματα για την «θετική και υποβοηθητική προσέγγιση», υπογραμμίζοντας πως στόχος παραμένει μία μεταρρύθμιση προς όφελος όλων, με συμμετοχή και των κοινωνικών εταίρων. Διαβεβαίωσε ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί για επίλυση των εκκρεμοτήτων και επισήμανε τη δέσμευση της κυβέρνησης να συνδιαμορφώσει με διαφάνεια και συνεννόηση τις τελικές πρόνοιες του νέου συστήματος.