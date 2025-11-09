Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Οριοθετήθηκε η φωτιά μεταξύ Γιόλου και Δρύμου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί επαρχίας Πάφου ανταποκρίθηκαν με έξι πυροσβεστικά οχήματα σε πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή μεταξύ Κοινοτήτων Γιόλου και Δρύμου.

 Η πυρκαγιά έκτασης περίπου 2.5 εκτάρια από ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση, έχει οριοθετηθεί.

 Στην κατάσβεση συνδράμουν με ρίψεις νερού τρία πτητικά μέσα πυρόσβεσης.

Την Πυροσβεστική Υπηρεσία υποστηρίζουν το Τμήμα Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα και ένα προωθητή γαιών, η Υπηρεσία Θήρας με μία Φορητή Μονάδα Πυρόσβεσης και η Επαρχιακή Διοίκηση με ένα προωθητή γαιών.

Όλες οι δυνάμεις παραμένουν και επιχειρούν για τελική κατάσβεση.

