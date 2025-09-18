Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η παρουσίαση του βιβλίου “Κύπριοι του Λονδίνου”

Μεγάλη επιτυχία είχε η παρουσίαση του βιβλίου του συγγραφέα Πέτρου Κ. Πόρακου, “Cypriots of London”, που παρουσιάστηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στο Κυπριακό Κοινοτικό κέντρο στο βόρειο Λονδίνο.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο νέος πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ και πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, Χρήστος Καραολής, ο πρώην πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ και σημερινός αντιπρόεδρος ΠΣΕΚΑ Ανδρέας Παπαευριπίδης, ο Δρ. Κωστάκης Ευάγγελου MBA Community Leader, ο Πάμπος Χαραλάμπους διευθυντής της εφημερίδας «Παροικιακή» και νέο διορισθείς ταμίας της ΠΟΜΑΚ, ο Μιχάλης Έλληνας διευθυντής της εφημερίδας «Ελευθερία» και νέο διορισθείς αντιπρόεδρος της ΠΟΜΑΚ.

Την εκδήλωση επίσης τίμησαν ο Ανδρέας Γρηγορίου γραμματέας του ΑΚΕΛ Μεγάλης Βρετανίας, ο Παντελής Τράτος πρόεδρος της κυπριακής εστίας του Birmingham, ο Πρόεδρος του Σύνδεσμου Αμμοχώστου ΗΒ Δρ. Βασίλης Μαύρου και η Κατερίνα Παροτσάκη εκ μέρους της κυπριακής πρεσβείας.

Ξεχωριστή ανάλυση για την σημασία του βιβλίου «Kυπρίοι του Λονδίνου» έκανε ο διακεκριμένος Σάββας Παυλίδης πρώην σύμβουλος εκπαίδευσης και επιθεωρητής σχολείων στην κυπριακή πρεσβεία του Λονδίνου, ως επίσης και πρώην υπεύθυνος της κυπριακής εκπαιδευτικής αποστολής στην Μεγάλη Βρετανία.

Ο κ. Παυλίδης αφού εξύμνησε τον συγγραφέα Πέτρο Πόρακο, ανάφερε ότι το βιβλίο αυτό αποτελεί ορόσημο για την παροικία του Λονδίνου ειδικά αφού καταπιάνεται με τις βιογραφίες και επιτυχίες των παροίκων της Μεγάλης Βρετανίας.

Την εκδήλωση προλόγισε και συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιώργος Μιχαηλίδης. Ο συγγραφέας Πέτρος Πόρακος φανερά συγκινημένος από την παρουσία των 150 και πλέον κυπρίων που τίμησαν την εκδήλωση, ανάφερε «Κατά τη διάρκεια της πολύμηνης παραμονής μου στο Λονδίνο, ιδιαίτερα στα έτη 2022 και 2023 σκέφτηκα για ένα ακόμη κομμάτι του πάζλ, που θα μπορούσε να συμπληρώσει καλύτερα την εικόνα “περί κυπρίων μεταναστών” μιλώντας με αρκετούς ελληνοκύπριους φίλους στο Λονδίνο, διαπίστωσε, όπως είπε, ότι ένας μεγάλος αριθμός συμπατριωτών μας ζουν και οι διαπρέπουν σήμερα στην βρετανική πρωτεύουσα.

Η “πρόκληση” μου συνέχισε ήταν να καταγραφεί το βιογραφικό έργο έστω κι ενός μικρού αριθμού κυπρίων από αυτούς που διέπρεψαν στα γράμματα, τις επιστήμες και τις τέχνες στο Λονδίνο.

Το συγκεκριμένο δοκίμιο ασχολήθηκε αποκλειστικά με τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων και την μελέτη των βιογραφικών 20 και πλέον Ελληνοκυπρίων που τιμούν την Κύπρο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο επίμετρο αυτό, παρουσιάζω είπε, ως ένα είδος αυτοκριτικής κατά πόσο κρατήθηκα στη γραμμή που χάραξα με την εισαγωγή μου. Στο ερώτημα που έχει ο αναγνώστης αν το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα δεύτερο τόμο του βιβλίου μου ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ (2019), η απάντηση μου συνέχισε, είναι ότι - και είναι και δεν είναι ένας δεύτερος τόμος.

Πρόσθεσε πως δεν πρόκειται για ρητορική υπεκφυγή να απαντήσει καθώς από τη μία είναι για ορισμένους ακόμη αναγνώστες η συνέχεια που, -την ίδια στιγμή- διατηρεί το βιβλίο για νέους αναγνώστες μια δική του αυτοτέλεια.

Στόχος μου συνέχισε, "ήταν να μην καταπιαστώ με θεωρίες γι' αυτό και επέλεξα την απλή συνέντευξη".

Στην ουσία η έκδοση ακολούθησε μια διαφορετική προσέγγιση που οδήγησε σε συμπεράσματα βγαλμένα από την παρατήρηση και από τα βιογραφικά των φιλοξενούμενων του βιβλίου μου». «Μια άλλη μου προσπάθεια», συμπλήρωσε ο συγγραφέας, «ήταν να περιοριστώ προς μια πραγματική και μια συμβολική επίτευξη του στόχου μου.

Καθώς καταγράφοντας στο βιβλίο ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΜΑΣ όχι μόνο φανερώνεται ΕΝΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, αλλά την ίδια στιγμή ανοίγετε και ένα κεφάλαιο ευρύτερων “προκλήσεων” ανάπτυξης αυτών, της ιδέας σε συμφωνία προς Ιστορικούς και Κοινωνιολόγους: ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΕΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ», κατέληξε.