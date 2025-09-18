Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τραμπ–Στάρμερ σφραγίζουν επενδύσεις-ρεκόρ- «Ο Πούτιν με απογοήτευσε, περίμενα ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελείωνε ευκολότερα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Βρετανός πρωθυπουργός χαιρέτισαν την ανανέωση της «ειδικής σχέσης» μεταξύ των δύο χωρών

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαιρέτισαν την ανανέωση της «ειδικής σχέσης» των εθνών τους την Πέμπτη, στο πλαίσιο της επίσκεψης Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο- με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει, μεταξύ άλλων, πως «ο Πούτιν με απογοήτευσε» και ότι περίμενε πως ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελείωνε ευκολότερα.

Στη συνέντευξη Τύπου οι δύο ηγέτες εμφανίστηκαν να προσπερνούν τις διαφορές τους για τη Γάζα και την αιολική ενέργεια και να παρουσιάζουν ενιαίο μέτωπο. Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξουν επεισόδια και απρόοπτα, με τον Στάρμερ να λέει ότι «ανανεώσαμε την ειδική σχέση για μια νέα εποχή».

Ο Τραμπ, από πλευράς του, πρότεινε στον Κιρ Στάρμερ να χρησιμοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις για τη φύλαξη των συνόρων και την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης: Όπως είπε, είδε «εκατομμύρια» να μπαίνουν ανεξέλεγκτα στις ΗΠΑ, κάτι που «καταστρέφει τις χώρες εκ των έσω».

Πρόσθεσε ότι είναι «δύσκολη δουλειά» μα όπως είπε δεν είχε άλλη επιλογή από το να τους απομακρύνει.

«Είπα στον πρωθυπουργό ότι θα το σταματούσα και δεν έχει σημασία αν καλέσεις τις ένοπλες δυνάμεις, δεν έχει σημασία τι μέσα χρησιμοποιείς». Ο Στάρμερ απάντησε πως το Ηνωμένο Βασίλειο είχε κλείσει με τη Γαλλία συμφωνία «ένας μέσα, ένας έξω».

Ερωτηθείς για τα σχέδια Στάρμερ για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, ο Τραμπ είπε ότι διαφωνεί με τον Βρετανό πρωθυπουργό.

Νωρίτερα οι δύο ηγέτες υποδέχτηκαν κάποια από τα κορυφαία στελέχη του κόσμου της επιχειρηματικότητας σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, αποκαλύπτοντας ένα πακέτο αμερικανικών επενδύσεων 150 δισεκατομμυρίων λιρών στη Βρετανία, που εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου 250 δισεκατομμυρίων λιρών που αξιωματούχοι λένε ότι θα ωφελήσει και τις δύο πλευρές.

Με πληροφορίες από Reuters, BBC

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣΒΡΕΤΑΝΙΑΚΙΡ ΣΤΑΡΜΕΡΜεγάλη Βρετανία

