Η Πάφος ποδηλάτησε για μια πιο βιώσιμη πόλη

Η Πάφος ποδηλάτησε την Κυριακή για μια πιο βιώσιμη πόλη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ.Πάφου πραγματοποιήθηκε χτες Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση του Δήμου Πάφου με τίτλο «Γιατί Μπορώ και με Ποδήλατο», στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.

Η εκδήλωση ξεκίνησε από την Πλατεία Κέννεντυ στις 6.00 μ.μ. και συγκέντρωσε πλήθος πολιτών κάθε ηλικίας, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στέλνοντας το μήνυμα ότι η ποδηλασία και τα εναλλακτικά μέσα μετακίνησης μπορούν να αποτελέσουν καθημερινή επιλογή στην πόλη μας.

Όπως αναφέρεται η δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ποδηλατικό Όμιλο Πάφου και την εταιρεία Next Bike, η οποία διέθεσε ποδήλατα σε όσους τα χρειάζονταν κατόπιν δήλωσης συμμετοχής.

Με τον τρόπο αυτόν, προστίθεται στην ανακοίνωση, ο Δήμος Πάφου υπογράμμισε για ακόμη μία φορά τη σημασία της βιώσιμης κινητικότητας, προωθώντας τη φυσική άσκηση, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη μας.

Καταληκτικά ο Δήμος Πάφου ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες και συνεργάτες για τη στήριξη και τη συμβολή τους στην επιτυχία της εκδήλωσης.