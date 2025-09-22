Ανδρέας Δημητρίου στη Πρωινή Επιθεώρηση: «Δεν είναι αποδεκτό ο πρύτανης του ΕΚΠΑ να ρωτά πότε θα φύγει η Ακαδημία από τη Φανερωμένη»

Έντονη αναστάτωση προκαλεί η απόφαση της Επιτροπής Φανερωμένης να ζητήσει από την Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών να εγκαταλείψει το κτίριο όπου στεγάζεται σήμερα, στην πλατεία Φανερωμένης.

Ο πρόεδρος της Μεταβατικής Διοίκησης της Ακαδημίας, ακαδημαϊκός και πρώην Υπουργός Παιδείας, Ανδρέας Δημητρίου, μιλώντας στο Ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνει αποδεκτή η απομάκρυνση της Ακαδημίας από το κτήριο στην πλατεία Φανερωμένης.

Ο κ. Δημητρίου υπενθύμισε ότι η Ακαδημία είναι δημόσιο ίδρυμα, ανώτατο πνευματικό σώμα του τόπου, αντίστοιχο με την Ακαδημία Αθηνών ή τη Γαλλική Ακαδημία. «Λειτουργεί από το 2018–2019 και έχει ρόλο συμβουλευτικό προς την κοινωνία και το κράτος σε ζητήματα επιστημονικής, πολιτιστικής και καλλιτεχνικής ανάπτυξης», τόνισε.

Παρά ταύτα, ανέφερε ότι ,με την ίδρυσή της δεν της παραχωρήθηκε δικό της κτίριο. «Το Υπουργείο Παιδείας είχε νοικιάσει για εμάς το κτίριο στη Φανερωμένη, απέναντι από την εκκλησία. Εκεί στεγαζόμαστε από τότε και ήμασταν ευγνώμονες γι’ αυτό».

Πρόσθεσε ότι, η Πολιτεία έχει ήδη αποφασίσει να παραχωρήσει στην Ακαδημία το κτίριο της Ιερατικής Σχολής, το οποίο έχει κλείσει. «Βρισκόμαστε στη φάση μελετών για την ανάπλασή του, κάτι που θα πάρει δύο με τρία χρόνια. Δεν είναι δυνατόν να βρεθούμε στον δρόμο μέχρι να ετοιμαστεί ο νέος μας χώρος», σημείωσε.

Η δυσάρεστη έκπληξη, σύμφωνα με τον κ. Δημητρίου, ήρθε με την επιστολή της Επιτροπής Φανερωμένης, που καλεί την Ακαδημία να εγκαταλείψει το κτίριο μέσα σε έξι μήνες. «Ακόμη και με στενά νομικούς όρους, είμαστε θεσμικοί ενοικιαστές και δεν μπορεί κανείς να μας εκδιώξει αυθαίρετα. Θα αξιοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για να παραμείνουμε εκεί ώσπου να μετακομίσουμε στην Ιερατική Σχολή», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, στην περιοχή της Φανερωμένης προγραμματίζεται η εγκατάσταση παραρτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου να εμφανίζεται στη διοικούσα επιτροπή.

Ο κ. Δημητρίου εμφανίστηκε επικριτικός: «Δεν είναι αποδεκτό να έρχεται ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών και να ρωτάει πότε θα φύγει η Ακαδημία. Το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, όπως και κάθε άλλο, είναι καλοδεχούμενο στην Κύπρο, αλλά όχι εις βάρος δημόσιων θεσμών».

Και πρόσθεσε: «Η διαρκής επίκληση του ότι η Κύπρος έχει χρέος απέναντι στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας επειδή πολλοί Κύπριοι σπούδασαν εκεί δεν είναι αποδεκτή. Χρειάζεται σεβασμός απέναντι στους θεσμούς της χώρας».

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του Ανδρέα Δημητρίου στην εκπομπή Πρωινή Επιθεώρηση