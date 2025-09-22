Στην παρουσίαση της μελέτης εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον για το έργο της επέκτασης του λιμανιού του Λατσιού προχωρά το Τμήμα Περιβάλλοντος .

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Πόλης Χρυσοχούς, η Κοινοπραξία «ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – Ι.Α.CO Environmental and Water Consultants Ltd» προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση/ Παρουσίαση της Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για την επέκταση του Λιμανιού Λατσιού, την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 στις 11:00 μέχρι τις 14:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου.

Όπως αναφέρεται το έργο που εξετάζεται, φορέας ανάπτυξης του οποίου είναι η Αρχή Λιμένων Κύπρου, αφορά στην επέκταση του Λιμανιού Λατσιού με την κατασκευή νέας λιμενολεκάνης για την φιλοξενία 186 επιπλέον σκαφών, μέσω της δημιουργίας νέου υπήνεμου και προσήνεμου κυματοθραύστη, καθώς και νέων χερσαίων χώρων όπου στο μέλλον θα δημιουργηθούν νέες κτιριακές εγκαταστάσεις για τη στέγαση διοικητικών υπηρεσιών του λιμανιού, χώρων αναψυχής και καταστημάτων.

Ο σκοπός της δημόσιας παρουσίασης, προστίθεται στην ανακοίνωση, είναι η ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού και των τοπικών αρχών για τα κύρια αποτελέσματα της μελέτης εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον του εν λόγω έργου.

Στα πλαίσια αυτά θα δοθεί η δυνατότητα στους παρευρισκόμενους να υποβάλουν σχόλια και παραστάσεις για το Έργο βασιζόμενοι στα αποτελέσματα της Μελέτης που θα παρουσιασθεί, έτσι ώστε αυτά να ληφθούν υπόψη στην οριστικοποίηση της Μελέτης και στη διαδικασία αξιολόγησης του έργου.