ΕΤΑΠ: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για ‘Θρησκευτικό, και Πολιτιστικό Τουρισμό’

Mέσα στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων που προβλέπονται από το πρόγραμμα στις 22 μέχρι 24 Σεπτεμβρίου, 16 εταίροι από 8 χώρες φιλοξενούνται στην Πάφο από την ΕΤΑΠ και συμμετέχουν στο πρώτο θεματικό εργαστήριo.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΤΑΠ, το θέμα του εργαστηρίου είναι: «Θρησκευτικοί χώροι, μνημεία και ιεροί τόποι, ως σημαντικά στοιχεία για τη βιώσιμη πολιτιστική τουριστική ανάπτυξη». Στο εν λόγω εργαστήριο, προστίθεται στην ανακοίνωση, θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές από όλους του εταίρους, θα γίνουν εκτενείς συζητήσεις για τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα Θρησκευτικά Αποθέματα, οι Πολιτιστικές Διαδρομές κ.α. για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη ενώ παράλληλα θα αναλυθούν οι δράσεις του έργου και διάφορες πρωτοβουλίες.

Το πρόγραμμα Interreg Europe με τίτλο ‘Religious Spiritual and Pilgrimage European Cultural Tourism with Sustainability’-RESPECT στόχο έχει να εξετάσει, να αναλύσει, να αναπτύξει και να προωθήσει πολιτικές και προϊόντα που σχετίζονται με τον θρησκευτικό, πνευματικό και προσκυνηματικό τουρισμό σε διάφορους προορισμούς στην Ευρώπη, με γνώμονα πάντα την βιωσιμότητα, ψηφιοποίηση, καινοτομία και ανθεκτικότητα.

Στο έργο συμμετέχουν 9 εταίροι από Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Νορβηγία, Σουηδία, Ουγγαρία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μολδαβία και Βέλγιο.

Όπως αναφέρεται το έργο χρηματοδοτείται 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η διάρκεια του προγράμματος είναι 36 μήνες ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου αναμένεται να απορροφήσει κονδύλια μέχρι €200,000.

Για την Πάφο ιδιαίτερη σημαντική πρωτοβουλία αποτελούν τις δράσεις που σχετίζονται με τη προσπάθεια που καταβάλλει η ΕΤΑΠ ώστε η διαδρομή στα βήματα του Αποστόλου Παύλου να εγγραφεί ως πολιτιστική διαδρομή στο Συμβούλιο της Ευρώπης, καταλήγει η ανακοίνωση.