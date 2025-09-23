Πότε εγκαταλείπουν το πατρικό τους οι νέοι σε Κύπρο και ΕΕ

Το 2024, οι νέοι στην ΕΕ εγκατέλειψαν το σπίτι των γονιών τους σε μέση ηλικία 26,2 ετών, από 26,3 το 2023.

Οι υψηλότερες μέσες ηλικίες εγκατάλειψης του γονικού σπιτιού, στα 30 έτη ή άνω, ήταν στην Κροατία (31,3 έτη), τη Σλοβακία (30,9), την Ελλάδα (30,7), την Ιταλία (30,1) και την Ισπανία (30,0). Αντίθετα, οι χαμηλότερες μέσες ηλικίες καταγράφηκαν στη Φινλανδία (21,4 έτη), τη Δανία (21,7) και τη Σουηδία (21,9).

Στην Κύπρο, η μέση ηλικία των νέων που εγκαταλείπουν το γονικό σπίτι είναι στα 27.2 έτη.

Κόστος στέγασης

Η Eurostat σημειώνει ακόμη ότι σε μια εποχή που το κόστος στέγασης βρίσκεται υπό συνεχή δημόσια συζήτηση, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι νέοι επηρεάζονται κάπως περισσότερο από το κόστος στέγασης.

Το 2024, το 9,7% των νέων (ηλικίας 15-29 ετών) στην ΕΕ ζούσε σε νοικοκυριά που δαπάνησαν το 40% ή περισσότερο του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση (ποσοστό υπερφόρτωσης κόστους στέγασης), ενώ το ίδιο ποσοστό για τον συνολικό πληθυσμό ήταν 8,2%.

Το 2024, μεταξύ των χωρών της ΕΕ, υπήρχαν σημαντικές διαφορές σε αυτό το ποσοστό. Η Ελλάδα (30,3%) και η Δανία (28,9%) κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά υπερφόρτωσης κόστους στέγασης, ξεπερνώντας κατά πολύ αυτά της Ολλανδίας (15,3%), της Γερμανίας (14,8%) και της Σουηδίας (13,5%). Από την άλλη πλευρά, η Κροατία (2,1%), η Κύπρος (2,8%) και η Σλοβενία 3,0%) είχαν τα χαμηλότερα ποσοστά υπερφόρτωσης κόστους στέγασης.

Σε 16 χώρες της ΕΕ, το ποσοστό υπερφόρτωσης κόστους στέγασης ήταν υψηλότερο μεταξύ των ατόμων ηλικίας 15-29 ετών από ό,τι για τον συνολικό πληθυσμό. Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ αυτών των 2 ομάδων ήταν 14,3 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.) στη Δανία, ακολουθούμενη από την Ολλανδία με 8,4 π.μ.