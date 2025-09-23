Υπό την πίεση βουλευτών ο υπουργός Ενέργειας για τερματικό Βασιλικού: «Το έργο θα ολοκληρωθεί»

Το έργο του τερματικού αποϋγροποίησης φυσικού αερίου στο Βασιλικό «είναι υλοποιήσιμο, θα πρέπει να ολοκληρωθεί και θα ολοκληρωθεί», τόνισε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας η οποία συνέχισε τη συζήτηση του θέματος με τίτλο: «Η πορεία υλοποίησης του τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην περιοχή Βασιλικού».

Ταυτόχρονα, ο Υπουργός Ενέργειας είπε ότι ο σύμβουλος της ΕΤΥΦΑ για το έργο «εισηγείται σθεναρά (strongly recommends) ότι είναι αδύνατο και επιχειρησιακά επικίνδυνο να προκηρυχθούν αυτή τη στιγμή προσφορές».

Ο κ. Παπαναστασίου απαντούσε σε τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής Κυριάκου Χατζηγιάννη, ο οποίος απευθυνόμενος στον Υπουργό ότι «ακολουθείται μια παρελκυστική τακτική με σκοπό και ζητούμενο το έργο αυτό να μην ολοκληρωθεί».

«Δεν μπορεί να επινοήσατε τώρα την Technip – φλομώσαμε από μελέτη σε μελέτη προκειμένου να τεκμηριώνουμε τα βήματα της παρελκυστικής μας τακτικής», πρόσθεσε.

Ο κ. Χατζηγιάννη είπε ότι ανέμεναν σήμερα ότι «θα υπήρχε στοιχειωδώς μια πρόταση στο τραπέζι για να βγούμε από το αδιέξοδο» και πρόσθεσε πως «στο σύνολο της η Κυβέρνηση ακολουθεί την παρελκυστική πολιτική επενδύοντας τον χρόνο γιατί πληρώνει ο καταναλωτής».

«Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές αυτή τη στιγμή, διότι το έργο αυτό είναι ημιτελές», είπε ο κ. Παπαναστασίου.

«Έχουμε ένα πλοίο, το οποίο τον επόμενο μήνα πιθανόν να είναι έτοιμο, αφού περάσει και τους τελικούς ελέγχους και όταν το περιουσιακό στοιχείο, το πιο σημαντικό σε αυτό το έργο είναι έτοιμο, θα πρέπει τα υπόλοιπα να ολοκληρωθούν με κάποιον τρόπο ώστε να μπορέσει το πλοίο να δέσει στην προβλήτα για να ξεκινήσει την αεριοποίηση και τη χρήση του φυσικού αερίου στη συμβατική ηλεκτροπαραγωγή», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην επιμέρους κατάληξη, ο κ. Παπαναστασίου είπε ότι ο σύμβουλος έργου «εισηγείται σθεναρά (strongly recommends) ότι είναι αδύνατο και επιχειρησιακά επικίνδυνο να προκηρυχθούν αυτή τη στιγμή προσφορές».

Αναφερόμενος στις εισηγήσεις του συμβούλου, ο κ. Παπαναστασίου είπε ότι «θα πρέπει να γίνει μία ακόμη μελέτη - μελέτη κενών τα οποία θα εντοπίσουν οποιεσδήποτε αποκλίσεις έχει ο σχεδιασμός από την κατασκευή ή και από υλικά τα οποία έχουν αγοραστεί».

Πρόσθεσε ότι αυτό θα γίνει εφικτό εντός των επόμενων δύο μηνών, το μέγιστο, που θα ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη και «θα γνωρίζουμε τα επόμενα βήματα».

«Αν η μελέτη αυτή εμφανίσει σημαντικά θέματα τότε ουσιαστικά θα πρέπει να γίνει το επόμενο βήμα, το οποίο είναι έναν Front-End Engineering Design (FEED), δηλαδή ένας μίνι επανασχεδιασμός ο οποίος θα υποδείξει την πορεία του έργου», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στο καλό σενάριο, ο κ. Παπαναστασίου είπε ότι «εάν δεν εμφανίσει σημαντικά θέματα θα πρέπει άμεσα οι προσφορές και οι όροι των προσφορών, που έχουν ήδη ετοιμαστεί από την ΕΤΥΦΑ και τον σύμβουλο, να βγουν έξω ώστε να ενδιαφερθούν κατασκευαστικές εταιρείες για να ολοκληρώσουν το έργο».

Πηγή: ΚΥΠΕ