Προχωρά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κοινοτικού της κτηρίου η κοινότητα Μαντριών

Στην ενεργειακή αναβάθμιση του κοινοτικού κτηρίου Μαντριών προχώρησε η κοινότητα Μαντριών της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, υπογράφτηκε το συμβόλαιο της ενεργειακής αναβάθμισης του κοινοτικού κτηρίου Μαντριών Πάφου, στο πλαίσιο του Σχεδίου χορηγιών για ενθάρυνση της ενεργειακής αναβάθμισης από τις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκσης και Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου.

Το έργο, προστίθεται στην ανακοίνωση, χρηματοδοτείται από τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της ΕΕ στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.

Όπως αναφέρεται η περίοδος υλοποίησης του έργου είναι Σεπτέμβριος 2025 μέχρι τον Ιανουάριο του 2026 και το ύψος χρηματοδότησης ανέρχεται στις €73.863.

Επισημαίνεται τέλος πως ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε μέσω της πλατφόρμας e procurement.