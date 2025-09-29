Υπογραφή των συμβολαίων για την δημιουργία δύο Μουσείων στο Ιστορικό Κέντρο της Πάφου

Ο Δήμος Πάφου δρομολόγησε επίσημα σήμερα Δευτέρα ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία για την πολιτιστική και αστική αναβάθμιση της περιοχής και ευρύτερα της Πάφου.

Πρόκειται για έναν ακόμη κρίκο στην μακρά αλυσίδα αστικής υποδομής και ανάπλασης που υλοποιούνται με συνέπεια στα τελευταία δέκα χρόνια από τον Δήμο της Πάφου.

Η τελετή υπογραφή της σύμβασης δύο ιστορικών Μουσείων στο Ιστορικό Κέντρο της Πάφου, έγινε σήμερα Δευτέρα. Πρόκειται για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Τέχνης Γεώργιος Κ. Τορναρίτης και το Πολυθεματικό Μουσείο το οποίο θα στεγάσει συλλογές έργων τέχνης και αντικειμένων με ιστορική αξία. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 1.856.623,10 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με διάρκεια υλοποίησης δέκα μηνών από την ημερομηνία έναρξης του έργου. Το έργο μελετήθηκε και σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Ανδρέα Βάρδα , τον πολιτικό μηχανικό Κλεόπα Παπανικολάου, τον μηχανολόγο μηχανικό Μιχάλη Μουρουζίδη, τον ηλεκτρολόγο Χαράλαμπο Σοφοκλέους και τον επιμετρητή ποσοτήτων Μιχάλη Κυριακίδη.

Η τελετή υπογραφής των συμβολαίων ξεκίνησε με την παρουσίαση του έργου από τον αρχιτέκτονα Ανδρέα Βάρδα ο οποίος ανέλαβε την μελέτη και τον σχεδιασμό των δύο Μουσείων.Ο κ. Βάρδας ανέφερε πως ο πολεοδομικός ιστός της περιοχής αναδεικνύεται με δύο Μουσεία με στόχο την άνθιση του πολιτισμού. Επιπρόσθετα σημείωσε πως αυτά τα Μουσεία θα προσδώσουν μια άλλη αξία και στο τουριστικό προϊόν γιατί θα γίνει, όπως είπε, ένας προορισμός που θα έχει να κάνει όχι μόνο με τουριστικά αλλά και να προσελκύει και πολιτιστικούς τουρίστες. Όσον φορά τα δύο Μουσεία ο κ. Βάρδας ανέφερε πως δόθηκε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην αναστύλωση. Ακολούθως ο κ. Βάρδας αναφέρθηκε στην σημαντικότητα της καλλιέργειας της τέχνης και του πολιτισμού στους μαθητές και από την νεαρή ηλικία. Είπε ακόμη πως τα έργα αυτά γίνονται την κατάλληλη στιγμή, γιατί εάν χρειαζόμασταν περισσότερο χρόνο θα χρειάζονταν να τα κατεδαφίσουμε.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος με την ολοκλήρωση του έργου η Πάφος θα αποκτήσει δύο χώρους ανάπτυξης πολιτισμού μέσω της προβολής και ανάδειξης αντικειμένων που αποτελούν στοιχεία του πολιτισμού και της ιστορίας της ευρύτερης περιοχής μας.Οι χώροι αυτοί, όπως ανέφερε, στο πλαίσιο της τελετής υπογραφής θα συμβάλουν στην σύνδεση του παρελθόντος με το παρών και θα προσφέρουν νέες προοπτικές ανάπτυξης στο μέλλον.

Ο κ. Φαίδωνος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην συμβολή του στην στρατηγική επένδυση του Δήμου στον πολιτισμό και στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης μας. Πρόσθεσε πως το έργο που ξεκινά την 1η Οκτωβρίου θα ολοκληρωθεί κτιριολογικά στις 30 Μάϊου του 2026, ενώ ακολούθως θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την τοποθέτηση των εκθεμάτων. Τα Μουσεία θα δημιουργηθούν σε χώρο που παλαιότερα στεγάζονταν οι αποθήκες του Ματθαίου Χαραλαμπίδη. Ανακοίνωσε πως στο κέντρο της πόλης δημιουργούνται ξενώνες για φοιτητές αλλά και τέσσερα μικρά ξενοδοχεία συνολικής δυναμικότητας 170 δωματίων. Επιπρόσθετα σημείωσε το εμπορικό κέντρο της Πάφου το ερχόμενο έτος θα αλλάξει ριζικά.

Η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε μέσω ανοιχτού διαγωνισμού στην εταιρεία Agagrand Construction Limited. Xαιρετισμό εκ μέρους της Αναδόχου εταιρείας απηύθυνε ο Διευθυντής Αbdul Raxim Al Habrat και ο πολιτικός μηχανικός Σάββας Γεωργίου. Ο κ. Γεωργίου εξέφρασε την ικανοποίηση του που η εταιρεία τους συμβάλει στην διαμόρφωση δύο τόσο σημαντικών έργων για την Πάφο. Για εμάς συνέχισε, « δεν πρόκειται για ένα κατασκευαστικό έργο» λέγοντας πως έχουν την δυνατότητα μέσα από την δουλειά τους να υπηρετήσουν τον πολιτισμό την παιδεία και την ιστορία του τόπου μας.

Πρόσθεσε ακόμη πως τα Μουσεία αυτά δεν είναι απλά κτήρια αλλά είναι χώροι γνώσης , δημιουργίας, επένδυσης στον πολιτισμό που θα φιλοξενήσουν τις επόμενες γενιές επισκεπτών , μαθητών και ερευνητών. Ιδιαίτερη αναφορά και θερμές ευχαριστίες εξέφρασε ο κ. Γεωργίου στον Δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος για το όραμα του και την προσπάθεια του να καταστήσει την Πάφο κάθε χρόνο ακόμα πιο όμορφη και φιλόξενη πόλη. Καταληκτικά ο κ. Γεωργίου σημείωσε πως για την εταιρεία τους είναι τιμή να βάλουν το δικό τους λιθαράκι σ’ αυτό το έργο.