Τριτοκοσμική και απαράδεκτη η εικόνα των στάσεων λεωφορείων σε ολόκληρη την επαρχία Πάφου

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου επαναφέρει ακόμη μια φορά την απαράδεκτη κατάσταση και την υποβαθμισμένη εικόνα που εκπέμπουν τα στέγαστρα στάσεων λεωφορείων τόσο των αστικών όσο και υπεραστικών γραμμών σε ολόκληρη την επαρχία.

Την στιγμή που όλοι οι φορείς επενδύουν εκατομμύρια στην αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, δεκάδες εκατομμύρια σε υποδομές αναβάθμισης και δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε προβολή για επικοινωνία της νέας αναβαθμισμένης εικόνας της πόλης και επαρχίας την ίδια στιγμή αυτοπυροβολούμαστε λόγω ανεπάρκειας και ανευθυνότητας του Υπουργείου Μεταφορών, σημειώνει.

Καθημερινά συνεχίζει η ΕΤΑΠ παρουσιάζουμε στα εκατομμύρια των επισκεπτών μας αλλά και στις χιλιάδες διερχομένων στην επαρχία μας την απαράδεκτη και τριτοκοσμική κατάσταση που εκπέμπουν τα στέγαστρα στάσεων των λεωφορείων. Οι εγκαταστάσεις είναι πεπαλαιωμένες.

Πολλές φορές συνεχίζει, δεν έχουν κανένα σκέπαστρο ούτε και καθίσματα αλλά ούτε και περιμετρική κάλυψη.

Δεν διαθέτουν κανένα ίχνος τεχνολογίας, ψηφιακή ή άλλη πληροφόρηση. Οι υποδομές για ΑμεΑ είναι ανύπαρκτες.

Ιδιαίτερα στην ύπαιθρο αναφέρει η ΕΤΑΠ έχουν εντοπίσει 40 διαφορετικά κατασκευαστικά είδη στάσεων/στεγάστρων λεωφορείων που σήμερα οι πλείστες εκπέμπουν μια απαράδεκτη εικόνα εγκατάλειψης.

Κάποια στέγαστρα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο, κάποια από ξύλο, κάποια από πέτρα, κάποια από λαμαρίνες και κάποια με άλλα ευτελή υλικά.

Τα δε νέα στέγαστρα στάσεων που έχουν τοποθετηθεί σημειώνει, "μας έχουν κάνει περίγελο σε όλον τον πλανήτη αφού εκτός από τα πολύ συζητημένα κατασκευαστικά λάθη, λόγω της πλήρης ανεπάρκειας τους δεν παρέχουν ούτε καν επαρκή χώρο/καθίσματα ούτε και στοιχειώδες σκέπαστρο σκίασης/προστασίας από τις κλιματολογικές συνθήκες".

Ακοκολούθως η ΕΤΑΠ αναφέρθηκε στη μή ύπαρξη υπηρεσίας έκδοσης εισιτηρίων των δρομολογίων online, ούτε αγοράς ηλεκτρονικών εισιτηρίων π.χ από πλατφόρμες, αλλά ούτε και επιλογή αγοράς με πιστωτική κάρτα στο λεωφορείο παρά μόνο μετρητά.

Καταληκτικά καλεί τους αρμόδιους να λάβουν άμεσα και δραστικά μέτρα ώστε να βελτιωθεί η όλη κατάσταση η οποία εκθέτει την χώρα μας παγκοσμίως!

Το ζήτημα θα πρέπει να έχει επιλυθεί πριν την έναρξη της νέας τουριστικής σεζόν τον Φεβρουάριο 2026, καταλήγει η ΕΤΑΠ.