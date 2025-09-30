ΕΤΕπ: Υδατικό και στέγαση δύο βασικές προκλήσεις για Κύπρο

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Νάντια Καλβίνο, δήλωσε ότι το υδατικό και το στεγαστικό είναι οι δύο βασικές προκλήσεις για την Κύπρο και εξέφρασε την υπερηφάνειά της για την ευρωπαϊκή στήριξη και τις επενδύσεις στο νησί.

Η κ. Καλβίνο μιλούσε σε δημοσιογράφους πριν τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος παρευρέθηκε, την Τρίτη, στην κοινή συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, που πραγματοποιείται στη Λεμεσό.

"Θέλω να ευχαριστήσω την Κύπρο για τη θερμή υποδοχή. Έχουμε μια πολύ παραγωγική συνάντηση που μας επέτρεψε επίσης να δούμε τον αντίκτυπο των επενδύσεων που χρηματοδοτούμε επί τόπου", είπε η κ. Καλβίνο, προσθέτοντας ότι έχουν επισκεφθεί φοιτητικές εστίες στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και τη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων στη Λεμεσό.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, από την πλευρά του, ευχαρίστησε για την υποστήριξη της ΕΤΕπ στην Κύπρο σε μια σειρά από έργα όλα αυτά τα χρόνια, προσθέτοντας ότι η Κύπρος προσβλέπει σε μια μελλοντική συνεργασία.

"Προσβλέπουμε στη μελλοντική μας συνεργασία, ειδικά σε θέματα μεγάλου ενδιαφέροντος για την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως η άμυνα και η ασφάλεια, η έρευνα και η καινοτομία. Θα τα συζητήσουμε αυτά κατά τη διάρκεια της διμερούς μας συνάντησης", σημείωσε ο Πρόεδρος.

Εξάλλου, η κ. Καλβίνο είπε επίσης ότι έχουν υιοθετήσει στην Κύπρο τη δεύτερη φάση του οδικού χάρτη για το κλίμα.

"Θα επικεντρωθούμε σε έργα που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια της Ευρώπης. Θα διπλασιάσουμε τις επενδύσεις στην προσαρμογή και την πρόληψη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, μια πρόκληση που είναι πολύ έντονη και εδώ στην Κύπρο, και θα απλοποιήσουμε ριζικά τις διαδικασίες μας για να μειώσουμε το κόστος και τη γραφειοκρατία για τις εταιρείες, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις" κατέληξε.

